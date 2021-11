Yahoo ferme complètement en Chine, citant un environnement « de plus en plus difficile »

Yahoo Inc. a annoncé mardi avoir retiré ses services de Chine, affirmant que l’environnement était devenu « de plus en plus difficile » d’un point de vue « commercial et juridique ».

Tous les services Yahoo sont devenus indisponibles pour quiconque en Chine continentale le 1er novembre.

« Compte tenu de l’environnement commercial et juridique de plus en plus difficile en Chine, la suite de services de Yahoo ne sera plus accessible depuis la Chine continentale à compter du 1er novembre », indique un communiqué de la société.

Le gouvernement chinois oblige les entreprises à censurer le contenu et le langage qu’il juge politiquement sensible ou inapproprié. Dans sa déclaration, Yahoo a noté qu’il « reste attaché aux droits de nos utilisateurs et à un Internet libre et ouvert ».

La fermeture de l’entreprise en Chine coïncide avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi chinoise – la loi sur la protection des informations personnelles. La législation impose un contrôle plus strict sur les types d’informations que les entreprises peuvent collecter et établit des paramètres sur la manière dont elles doivent être stockées.

En 2015, Yahoo a fermé son bureau de Pékin. La plupart des services Internet de l’entreprise ont déjà été bloqués en Chine, en plus des sites internationaux populaires comme Facebook et Google, auxquels on ne peut accéder en Chine qu’en utilisant un VPN ou un « réseau privé virtuel ».

L’annonce de Yahoo fait suite à celle de la plate-forme de réseautage professionnel LinkedIn (qui appartient à Microsoft), qui a fermé son site chinois le mois dernier.

