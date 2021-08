Yahoo Mail apporte son application iPad aux Macs M1 avec la dernière mise à jour

in

Yahoo sort cette semaine sa dernière mise à jour pour son application Mail pour iPhone et iPad et la version apporte l’ajout pratique de la prise en charge M1 Mac pour une expérience fluide et rapide.

Yahoo a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse détaillant la version 6.36 de l’application Yahoo Mail offrant le support M1 Mac. Voici quelques-unes des fonctionnalités disponibles avec l’application atterrissant sur les Mac Apple Silicon :

L’application Yahoo Mail est désormais disponible pour les Mac équipés de M1 ! C’est la meilleure façon de découvrir la messagerie sur Mac, et comprend des fonctionnalités incroyables que vous aimez comme : • Désabonnement facile : consultez vos listes de diffusion en un seul endroit et désactivez-vous en un clic

• Réponse rapide : répondez rapidement aux e-mails. Obtenez 3 courtes suggestions basées sur l’IA en fonction de l’e-mail que vous avez reçu.

• Alertes personnalisées : recevez des alertes uniquement pour les e-mails qui vous intéressent

Notamment, l’application Yahoo Mail n’est pas disponible sur les Mac Intel avec la mise à jour, uniquement sur les machines M1.

Yahoo Mail pour iPhone, iPad et Mac M1 est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store. Sur la liste du Mac App Store, l’application apparaît comme “Conçue pour iPad”.

