Yahoo Mail arrive sur les Mac M1 via une nouvelle mise à jour de l’application iPhone

Les utilisateurs de Yahoo Mail peuvent désormais profiter de son application iPhone et iPad sur leurs Mac, à condition que ces Mac contiennent du silicium Apple.

Mise à disposition via une mise à jour de l’application iPhone et iPad existante, la nouvelle version Mac ne sera disponible que pour ceux qui utilisent des Mac M1, ce qui signifie que ceux d’entre nous qui utilisent encore des machines Intel n’ont pas de chance.

Yahoo répertorie ainsi les modifications apportées à cette nouvelle mise à jour :

L’application Yahoo Mail est désormais disponible pour les Mac équipés de M1 ! C’est la meilleure façon de découvrir la messagerie sur Mac, et comprend des fonctionnalités incroyables que vous aimez comme : Désabonnement facile : consultez vos listes de diffusion en un seul endroit et désactivez-vous en un clic Réponse rapide : répondez rapidement aux e-mails. Obtenez 3 courtes suggestions basées sur l’IA en fonction de l’e-mail que vous avez reçu. Alertes personnalisées : recevez des alertes uniquement pour les e-mails qui vous intéressent

Pouvoir exécuter des applications iPhone et iPad est l’une des meilleures fonctionnalités Mac apportées par l’insertion de puces M1 dans les ordinateurs, bien que toutes les entreprises et tous les développeurs n’utilisent pas cette option. Heureusement, les utilisateurs de Yahoo Mail peuvent désormais profiter de fonctionnalités telles que des alertes personnalisées, des réponses rapides et bien plus encore à partir de cette application.

Apple poursuit le déploiement des machines M1, les ordinateurs portables M1X devant être déployés assez tôt. Un nouveau MacBook Pro 14 pouces devrait être rejoint par une version plus grande de 16 pouces avant la fin de l’année, selon des rapports récents.

