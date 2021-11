Yahoo quitte la Chine en raison de conditions commerciales « difficiles »

11/04/2021 à 09:09 CET

SPORT.es

Yahoo est devenu la dernière entreprise technologique américaine à mettre fin à sa présence en Chine continental, car des réglementations plus strictes y sont imposées. La société a déclaré que sa décision était due à un « environnement commercial et juridique de plus en plus difficile » dans le pays. Les utilisateurs de Yahoo en Chine sont désormais accueillis avec un message indiquant que leurs sites ne sont plus accessibles.

La société affirme que les produits et services de Yahoo ne seront pas affectés dans d’autres parties du monde. Dans un communiqué, il a déclaré : « Yahoo reste attaché aux droits de nos utilisateurs et à un Internet libre et ouvert. Nous remercions nos utilisateurs pour leur soutien. »

La décision de Yahoo suit de près l’annonce de Microsoft le mois dernier de supprimer LinkedIn, son réseau social chinois axé sur les affaires, qu’il a également attribué à « un environnement d’exploitation nettement plus difficile et des exigences de conformité plus élevées ». La Chine est au milieu d’une offensive à grande échelle contre les grandes entreprises technologiques, à la fois celles des États-Unis et ses propres géants indigènes.