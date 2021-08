Yahoo vs Youtube et Myspace au lieu de Facebook, voilà ce que nos recherches ont changé en 15 ans | La technologie

Les temps changent et les modes passent, réalisant que là où Ebay était auparavant en tant que leader des ventes en ligne est maintenant Amazon et où Tetris a triomphé, ce que nous avons maintenant en tant que mode est Genshin Impact.

Ceux d’entre nous qui sont sur Internet depuis quelques années ont vu passer toutes sortes d’applications et d’outils, certains plus utiles et d’autres moins. Malgré cela, la chose habituelle est qu’ils ne durent pas trop d’années.

Heureusement, il y en a qui résistent au temps qui passe, comme l’outil Google spécialisé dans la connaissance des rencontres les plus populaires du moment, qui fête ses 15 ans aujourd’hui. Temps pendant lequel beaucoup l’ont utilisé pour le plaisir, et d’autres à la fois pour le travail (d’où son utilité).

Google Trends, dont nous parlons, est né en 2004, a été rendu public en 2006, et depuis 15 ans il propose un service qui s’est spécialisé au fil des années, tandis que le référencement est devenu de plus en plus complexe.

Pour cette raison, les gens de Google (qui ne fabriquent pas que des cristaux de temps) ont voulu lui rendre hommage en se rappelant quels thèmes et mots-clés étaient les plus recherchés pour ce lointain juillet 2006 par rapport à juillet 2021.

Les termes les plus recherchés en général (2006/2021) :

Yahoo / Youtube Ebay / Facebook Hotmail / Météo Gmail / Google Myspace / WhatsApp Web

Célébrités les plus recherchées (2006/2021) :

Zinedine Zidane / Messi Shakira / Conor McGregor Paris Hilton / Olivia Rodrigo Cristiano Ronaldo / Roger Federer John Lewis / Berrettini

Lieux de voyage les plus recherchés (2006/2021) :

Las Vegas / Barcelone Barcelone / Brésil Dubaï / Dubaï Niagara Falls / Maldives Italie / Bali

Les jeux vidéo les plus recherchés (2006/2021) :

Tetris / Genshin Impact Run Go Kart / Sonic Rockstar Supernova / Roblox GTA / FIFA 22

Que faire si on ne trouve pas ce que l’on cherche dans le moteur de recherche Google, ou si on ne veut pas l’utiliser ? Et non, nous ne parlons pas d’utiliser d’autres moteurs de recherche…

Comme vous pouvez le voir, nous avons changé, mais pas trop. Et cela, nous ne savons pas si c’est pour le meilleur ou pour le pire, mais c’est la réalité que nous montrent les recherches à froid.

Où était Zinedin Zidan maintenant, nous avons Messi, et où nous avons vu Tetris maintenant, il y a un RPG d’action appelé Genshin Impact. Et la question que nous nous posons maintenant est… que chercherons-nous dans 15 ans ?