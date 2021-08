Yahya Abdul-Mateen II a une excellente description pour récupérer son corps Aquaman 2

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après un an de films retardés, un certain nombre de projets de bandes dessinées très attendus se concrétisent. Pour DC, cela inclut Aquaman et le royaume perdu de James Wan, qui a récemment commencé la photographie principale. Yahya Abdul-Mateen II sera de retour en tant que méchant Black Manta et a une excellente description pour récupérer son corps Aquaman.