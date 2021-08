Yahya Abdul-Mateen II de Candyman signe pour le thriller d’action Warner Bros.

Si vous ne connaissez pas encore le nom de Yahya Abdul-Mateen II, vous le saurez bientôt – c’est l’un des acteurs les plus actifs du moment et il vient de signer pour un nouveau thriller d’action intitulé By All, selon The Hollywood Reporter.

L’histoire suivait Abdul-Mateen dans le rôle de Donte, un homme fuyant la loi dans “un monde sans police, où la justice est participative”, explique THR. Le sujet d’actualité aurait attiré à la fois l’acteur et le studio vers le projet.

Lecture en cours : Candyman (2020) – Bande-annonce officielle

Juel Taylor et Tony Rettenmaier ont écrit le scénario et la nouvelle originale du film, et Steve Caple Jr., qui a réalisé Creed II, réalisera.

Abdul-Mateen tourne actuellement Aquaman et le royaume perdu, les stars du prochain Matrix 4, figureront dans le préquel de Mad Max Furiosa et le film d’action Emergency Contact aux côtés de Dwayne Johnson. Il est également apparu dans le premier film Aquaman et Watchmen de HBO. Tous ces films, il convient de le noter, sont des films de Warner Bros. Abdul-Mateen a d’autres projets non-Warner à l’horizon, comme le prochain remake d’horreur, Candyman, mais il ne fait aucun doute qu’il est très demandé dans les différents studios de WB.

Le calendrier de production de By All est toujours secret, mais le prochain projet d’Abdul-Mateen, Candyman, sortira en salles plus tard ce mois-ci le 27 août 2021.