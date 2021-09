Yahya Abdul-Mateen II de Matrix Resurrections a confirmé son rôle, et wow

in

Deuxièmement, le sort de Morpehus dans le jeu informatique Matrix Online sera-t-il abordé ? Pour ceux qui ne le savent pas, alors que Morpehus est sorti vivant de The Matrix Revolutions, il a été tué dans The Matrix Online par le mystérieux Assassin. Ce jeu était considéré comme officiellement canon, donc à moins que cette décision ne soit annulée, Resurrections devra expliquer comment il est de retour parmi les vivants. Cela étant dit, la résurrection de Morpheus pourrait expliquer son changement d’apparence, bien que l’on pense que Neo est mort dans Revolutions, mais il a toujours le même aspect, bien que plus âgé.