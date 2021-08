Yahya Abdul-Mateen II révèle son espoir majeur pour Aquaman 2

Aquaman a été l’un des plus grands succès de l’univers cinématographique moderne de DC, il n’était donc pas surprenant que le film ait reçu une suite presque immédiatement. Et bien que nous ayons dû attendre un certain temps pour voir cette suite, la production est maintenant en cours et nous pouvons au moins deviner de quoi parlera le film, car il a un titre, Aquaman et le royaume perdu. Mais ce titre ne nous dit pas ce qui attend l’un des personnages les plus populaires du premier film, Black Manta. L’acteur Yahya Abdul-Mateen II espère que le nouveau film nous donnera un meilleur aperçu de l’homme à l’intérieur du costume.