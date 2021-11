Yair Rodriguez montre un pied grossièrement déformé après la perte de Max Holloway alors que le président de l’UFC, Dana White, fait l’éloge d’un poids plume « incroyable »

Yair Rodriguez a gagné le respect du président de l’UFC Dana White après un combat passionnant avec Max Holloway à l’UFC Apex à Las Vegas.

Les prétendants poids plume se sont abattus à Sin City, se combinant pour décrocher le troisième plus grand nombre de frappes dans un combat UFC de l’histoire.

Yair Rodriguez a peut-être perdu la guerre, mais il a gagné le respect de Dana White

Rodriguez a connu un énorme succès grâce à sa gamme de coups de pied, en se concentrant sur la tête, les jambes et la section médiane de Holloway pour essayer de garder l’ancien champion à distance.

Bien que cela ait fonctionné pendant presque deux tours entiers, le Mexicain a été contraint de se détendre après que son pied a commencé à enfler à un rythme alarmant.

En fin de compte, « Blessed » a fait assez pour remporter la victoire lors de son deuxième combat de 2021, bien que « El Pantera » franchissant la barrière de la douleur après une absence de deux ans a certainement impressionné White.

« Quiconque est absent depuis deux ans, je ne m’attends jamais à ce genre de performance de leur part – du tout », a déclaré White aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC Fight Night 197.

« El Panter » boitillait bientôt autour de l’Octogone

«Pas seulement tout le combat, mais depuis le début, lorsque le combat a commencé, son timing était parfait.

«Sa vitesse et sa précision et la façon dont il a continué pour le coup de pied au mollet. Vous ne pouviez pas mieux paraître que Yair ce soir.

«Il avait l’air incroyable; son menton, son cœur – juste tout. Tout était là. »

« Ses actions n’ont pas baissé du tout », a ajouté White. «Il est entré et s’est battu. Il avait fière allure, et maintenant cela dépendra du type de blessures qu’il a. Va te soigner et découvre la suite.

Ce fut un combat passionnant à l’Apex, qui a fluctué

Rodriguez et Holloway se sont embrassés dans l’ambulance après le combat, l’homme de 29 ans se rendant directement à l’hôpital pour soigner ses blessures.

« Tout le monde vous remercie d’être là pour moi et pour ma famille », a déclaré Rodriguez dans une vidéo Instagram Live diffusée depuis son lit d’hôpital.

«Je suis un peu f****** f***** en ce moment, je ne sais même pas ce que je dis. Je veux juste dire que c’était un combat incroyable.

« Continuez à avancer les gars. Merci. »