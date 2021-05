Yakuza 0, The Falconeer et Killer Queen Black rejoignent la bibliothèque grandissante d’Amazon Luna

La toute nouvelle plate-forme de jeu basée sur le cloud, Amazon Luna, vient d’ajouter un trio de jeux à sa bibliothèque grandissante. Yakuza 0, The Falconeer et Killer Queen Black rejoindront le service en juin.

Les trois jeux méritent d’être enthousiasmés: Yakuza 0 est à l’origine de la série Yakuza et d’une action-aventure mature qui permet aux joueurs de naviguer dans les paillettes et la crasse du crime au Japon dans les années 80 en tant que Kiryu Kazuma et Goro Majima. The Falconeer est un jeu de combat aérien en monde ouvert où vous pilotez un oiseau géant dans des batailles fantastiques à enjeux élevés, et Killer Queen Black est une version multijoueur en ligne du populaire jeu d’arcade en équipe.

Cette annonce vient juste après la présentation de Sonic Central d’aujourd’hui, qui a vu à la fois Team Sonic Racing et Sonic Mania rejoindre le service.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Amazon Luna est actuellement en accès anticipé, et si vous souhaitez essayer le service avant son lancement complet, vous devrez demander une invitation. Si vous êtes accepté, vous devrez vous inscrire à la chaîne de jeu Luna + pour 5,99 $ par mois après un essai gratuit de sept jours.

Avec cela, vous obtenez un temps de jeu illimité, un accès à plus de 50 jeux, la possibilité de diffuser sur deux appareils à la fois et des jeux en 1080p / 60fps. Assurez-vous simplement de vérifier si votre appareil prend en charge le service. Et n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleurs routeurs Wi-Fi, car vous aurez besoin d’une connexion Internet solide et stable pour jouer. Quant à l’endroit où vous pouvez jouer à Luna, il est disponible sur les appareils PC, Mac, Fire TV et iOS.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.