Yale Keypad Starter Kit – Système de base pour la sécurité à domicile

Deux capteurs de présence et d’ouverture de porte, ainsi qu’un pavé numérique et un hub de gestion composent ce kit pour pouvoir vivre, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, en toute sérénité.

Yale est l’une des marques les plus prestigieuses dans le monde de la sécurité. Si cela ne vous ressemble pas du tout, regardez autour de vous et vous trouverez sûrement des serrures, des coffres-forts ou de simples cadenas avec leur emblème. 180 ans d’expérience le garantissent. Il y a quelque temps, Yale a lancé une serrure intelligente très intéressante (dont vous avez le test ici) dans le cadre de son initiative naissante pour entrer dans le domaine de la sécurité domestique intelligente en ligne. Aujourd’hui, la société dispose d’un large portefeuille de produits à cet égard qui comprend des caméras de surveillance IP et vidéo intérieures et extérieures, des alarmes / sirènes, des judas numériques, etc. Il possède également des prises intelligentes et jusqu’à 40 accessoires ou appareils associés et connectables, ainsi que des kits prédéfinis. Soit dit en passant, dans ce scénario de sécurité dont nous parlons, nous désignons une maison comme le lieu idéal pour son installation et son fonctionnement, bien qu’ils soient également des éléments parfaitement valables pour un petit et moyen bureau.

Un kit de base

Le Yale Keypad Starter Kit est passé par le Gadget Lab. Il se compose d’un capteur de présence spécialisé dans les animaux de compagnie, d’un autre capteur d’accès (portes, fenêtres, etc.), d’un pavé numérique et d’un hub qui gère ces appareils et combien vous en ajoutez .à la structure de votre maison. Nous les voyons un par un.

Avec le nom de AC-PetPIR, est un capteur de présence spécialisé dans les animaux de compagnie. Il a une couverture d’environ 12 m de long sous un angle de 110o et, en effet, lorsqu’il identifie un corps en mouvement (ou objet) qui dépasse 27 kg, il sonne l’alarme. Par conséquent, il est parfait pour les maisons où réside un petit chat ou un chien pour éviter les fausses alarmes.

Le capteur pour portes, fenêtres et accès en général est appelé AC DC. Il se compose de deux pièces indépendantes qui doivent être installées de manière contiguë, l’une dans le cadre et l’autre dans la porte ou la trappe en tant que telle. Ils fonctionnent par magnétisme, de sorte que lorsque cette propriété est coupée entre eux, lorsqu’ils sont séparés, ils rapportent ce qui s’est passé et l’alarme sera déclenchée.

Le troisième composant de ce kit est le Synchronisation du clavier (AC-KP). Sa fonction est d’activer ou de désactiver le système d’alarme par des moyens physiques, c’est-à-dire en tapant un code numérique. Il dispose également d’un mode panique : si vous appuyez sur les deux boutons à côté de zéro qui affichent des icônes similaires, il active immédiatement l’alarme. De même, il prend en charge deux modes de sécurité : partiel et complet ; sa configuration se fait via l’application mobile associée.

La méthode d’installation de ces trois composants mentionnés est similaire : après avoir désinstallé leurs couvercles arrière respectifs, ils sont vissés au mur, à la porte ou à la base où cela est nécessaire.

Et le quatrième élément de ce kit est le centre de coordination global (IA-Hub). Il est chargé de contrôler toute la structure des éléments de sécurité entre eux et permet une interaction avec le ou les utilisateurs enregistrés afin que, via leur mobile, ils puissent contrôler le système et accéder aux informations qu’il délivre.

Un détail important est que ces éléments disposent d’un système anti-effraction : si quelqu’un essaie de les casser ou de les désinstaller, l’alarme se déclenche automatiquement.

Détails d’intérêt

Comme dit, au moyen du mobile, vous contrôlez le système pour l’activer ou le désactiver, vous accédez à sa configuration et à l’historique des événements, et, chaque fois que l’alarme est activée, vous recevrez une alerte en temps réel, où que vous soyez, afin que vous agir en conséquence.

Il dispose également d’une fonction de géolocalisation très utile, car il vous rappelle d’activer l’alarme lorsque vous quittez la maison.

Cette plateforme de sécurité est compatible avec Alexa et Google Assistant, ainsi qu’avec le système d’éclairage Philips Hue afin que, par exemple, certaines lumières s’allument lorsqu’une présence imprévue est détectée. Il dispose également d’une application pour Apple Watch.

Opinions de gadgets

Le Yale Keypad Starter Kit est un ensemble de sécurité de base utilisant une technique de dissuasion : si quelqu’un d’autre essaie ou parvient à entrer dans notre maison, une alarme stridente l’invitera à renoncer à ses efforts. Motivation dissuasive qui comprend également deux autocollants fournis dans le kit et qui, une fois installés à l’extérieur, informent que la maison dispose d’un système de sécurité intelligent signé par Yale.

Les éléments qui composent ce kit se distinguent par leur esthétique sobre (afin qu’ils soient déguisés avec la décoration) et leur construction cohérente, à partir de plastiques de très bonne qualité. Les éléments mécaniques (principalement les touches) véhiculent également de la robustesse.

Son installation physique n’a plus de secret qu’un brin d’habileté (vissage) et de bon sens : il ne sert à rien de localiser le capteur de présence dans un endroit où il est partiellement recouvert par exemple. Dans tous les cas, le pack de vente contient des instructions graphiques très claires.

La configuration du hub, des composants avec lui et de toute la structure avec l’application mobile est également rapide et à la portée de tous les publics. Cette application propose différentes options de personnalisation des fonctions pour adapter son fonctionnement aux exigences de chaque espace et utilisateur. Nous n’avons eu aucun problème d’erreur dans le fonctionnement ou de manque de connectivité entre tous les appareils. Le délai entre le déclenchement de l’alarme et la réception de l’alerte correspondante sur le mobile ne dépasse jamais 10 secondes.

Ceci dit, ce qui nous a le plus plu dans ce système, c’est qu’il s’agit d’une solution évolutive quand et comme vous le souhaitez, sans manquer aucun élément essentiel pour la sécurité de la maison : jusqu’à 40 appareils sont disponibles. Comme nous l’avons mentionné au début, nous trouvons dans le catalogue Yale Smart Home de tout, des caméras intérieures et extérieures aux détecteurs de fumée (qui identifient également un mouvement ou un changement de température), des boutons de panique autonomes, des sirènes extérieures supplémentaires, etc. Une plateforme de sécurité à domicile (ou pour PME) entièrement sur mesure et sous le principe du « do it yourself ». Cette diversité complète d’accessoires sous la même marque offre également une confiance et un confort supplémentaires, pour tout contrôler à partir d’une seule application.

Et nous avons mentionné le terme “confiance”. Quand on parle de sécurité, avec tout ce qui se passe à l’ordre du jour en termes d’intrusions, de vols et de squats, le fait qu’une entreprise avec l’expérience et le prestige de Yale soit derrière notre système de sécurité pour la maison, en effet, est un facteur à garder à l’esprit.

www.yalelock.es