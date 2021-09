Yale Smart Cabinet Lock ajoute la prise en charge de HomeKit pour les armoires

in

Le verrou d’août est l’un de mes appareils HomeKit préférés que je possède, alors quand je suis tombé sur le verrou d’armoire intelligent Yale, j’étais immédiatement curieux d’essayer de voir comment cela fonctionnait avec HomeKit, car je n’ai pas utilisé de verrou d’intérieur avant.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Là où August Lock est un excellent dispositif pour sécuriser l’extérieur de votre maison, le Yale Smart Cabinet Lock est destiné à sécuriser les armoires de votre maison. Pour quel type d’armoires pourriez-vous l’utiliser? Eh bien, selon la configuration de votre maison, il peut être utile de sécuriser une armoire à alcools, une armoire à pharmacie, des documents personnels, des produits de nettoyage ou tout ce que vous souhaitez garder un peu en sécurité dans votre maison.

Si vous connaissez l’application August Lock, vous serez familiarisé avec l’application Yale Access. Cela ressemble beaucoup. Vous pouvez également utiliser l’application August pour contrôler tous vos produits Yale. L’intégration signifie que ce sera une extension naturelle de votre expérience d’août. Si vous êtes à l’aise avec l’application August pour votre porte, vous profiterez de la même expérience avec la serrure d’armoire intelligente Yale.

L’installation de la serrure d’armoire intelligente Yale est simple, mais il faudra suivre les instructions assez attentivement pour qu’elle fonctionne correctement. Vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme pour l’installer complètement dans votre armoire, et Yale a réalisé une belle vidéo montrant l’ensemble du processus.

Heureusement, les vis sont sur le petit côté, donc si vous finissez par retirer le verrou d’armoire intelligent Yale à l’avenir, les trous seront assez faciles à remplir. Comme ils se trouvent à l’intérieur de l’armoire, vous pourriez vous en tirer sans les réparer également.

Serrure d’armoire intelligente Yale avec HomeKit

Comme la serrure August, vous pouvez également ajouter la serrure d’armoire intelligente Yale à HomeKit. Vous pourrez le verrouiller et le déverrouiller à l’aide de l’application Home, de la même manière que vous le feriez pour August Lock. Si vous le placez sur votre armoire à alcool, vous pouvez créer une automatisation HomeKit pour le déverrouiller automatiquement en fonction du moment où les parents sont à la maison, etc.

Bluetooth contre Wi-Fi

Semblable à la serrure d’août, vous avez la possibilité d’acheter un forfait Bluetooth uniquement ou un avec le pont Wi-Fi. Si vous utilisez HomeKit, vous n’êtes techniquement pas obligé d’utiliser le Bridge. J’aime l’avoir, donc je n’ai pas à me soucier de me connecter avec Bluetooth si HomeKit est un peu floconneux pour une raison quelconque. Le Connect Bridge est également requis pour Google Home et Amazon Alexa.

Conclure

La serrure d’armoire intelligente Yale est un appareil ultra-simple. L’installation vous prendra environ 20 minutes et maintiendra une armoire parfaitement sécurisée. Si vous avez des adolescents à la maison pendant leurs règles, c’est le moyen idéal pour sécuriser votre armoire à alcools ou votre armoire à pharmacie et garder une trace de quand (et qui) l’a ouvert pour la dernière fois.

