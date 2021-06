Yalitza Aparicio, invitée spéciale au Jalisco Talent Land Digital 2021 – El Sol de México

Un peu moins d’un mois avant Jalisco Talent Land Digital 2021 et la liste des invités d’honneur continue de s’allonger.

➡️ Yalitza Aparicio est capturé dans un nouveau projet de film à Michoacán

Les organisateurs de l’événement ont annoncé qu’ils mettront en vedette des personnalités telles que Yalitza Aparicio, la première femme autochtone à recevoir une nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice pour son rôle principal dans le film Roma d’Alfonso Cuarón et Ophelia Pastrana, la mujer # 69 dans le monde avec le plus d’influence sur Twitter en matière de technologie.

Il y aura aussi Alan Estrada, plus connu sous le nom d’Alan X el mundo, qui partagera ses expériences de tourisme et comment vivre de sa passion ; l’homme d’affaires Ricardo Salinas Pliego, fondateur de Grupo Salinas et Carlos Muñoz, grand éducateur sur les questions d’entrepreneuriat et d’affaires, qui intervieweront les talents.

L’événement numérique proposera un contenu spécialisé de plus de 500 heures qui sera diffusé simultanément sur 11 chaînes et l’intention est de rassembler plus de deux millions de talents du monde entier.

Jonathan Baza, PDG mexicain de BIOMAKERS INDUSTRIES y participera, qui parlera avec les talents de ses plus de 150 projets et notamment sa « Bionic Arm Prosthesis » ; Borja Montón, créatrice de Domina la Magia, la plus grande chaîne de magie espagnole ; la société de Tonatiuh Moreno, créateur de CuriosaMente, une chaîne YouTube animée avec près de deux millions d’abonnés ; ainsi que l’humour et la créativité de Josué Aguirre, créateur de Ghost Monitor, chaîne de diffusion culturelle également de la plateforme de vidéos YouTube.

L’événement numérique proposera un contenu spécialisé de plus de 500 heures qui sera diffusé simultanément sur 11 chaînes et l’intention est de rassembler plus de deux millions de talents du monde entier.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Les participants à Jalisco Talent Land Digital, qui se tiendra du 5 au 8 juillet, auront droit à des avantages exclusifs tels qu’un certificat de participation, d’interaction et de réseautage spécialisé via l’application officielle de l’événement, l’accès au marché du travail et à la zone d’exposition virtuelle. , ainsi que la possibilité d’accéder gratuitement aux cours de professionnalisation proposés par des partenaires commerciaux.

Les personnes intéressées à participer peuvent consulter plus d’informations sur www.talent-land.mx.