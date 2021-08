Yalitza Aparicio nous raconte son retour au cinéma avec Luis Mandoki

Yalitza a révélé que c’était une femme qui parlait anglais qui « est tombée amoureuse d’elle » et même s’ils ont dû se tourner vers un traducteur pour se comprendre, elle a décidé de l’approcher et lui a laissé une leçon très importante : « Elle m’a dit que personne ne devait changer mon apparence, c’est pourquoi j’étais arrivé là où j’étais et si j’ouvrais ces horizons c’était juste à cause de la façon dont je me voyais.

“Je ne voulais pas qu’un réalisateur me fasse me sentir mal à propos de mon corps, de ma taille ou de ma couleur, ou que les commentaires me conduisent à la chirurgie esthétique, cela me plaisait. Dès le premier instant, son conseil était:” Reste comme tu es , authentique, continuez à étudier, préparez-vous, choisissez les projets qui attirent votre attention, il faut être intelligent », a-t-il ajouté.

Aparicio Elle a commenté qu’il lui fallait aussi trouver la personne idéale pour l’aider à gérer ses affaires au Mexique et parler espagnol, alors elle a réussi à convaincre le producteur à Rome de le faire : « En qui j’ai beaucoup confiance, c’est un Nicolas Célis et je lui ai demandé de m’aider dans ce processus de carrière ici.

“Nous avons la même façon de penser et les stratégies de ce que je voulais continuer à marcher, j’ai pris l’audace de lui dire : ‘Tu me représentes, je sais que tu ne l’as jamais fait, moi non plus (besoin d’un RP), voyons comment ça se passe’ , et ce sont deux personnes qui sont merveilleuses “, a révélé Yalitza avec un large sourire.

Une autre passion de Yalitza Aparicio est de voyager par la route. (Instagram / Yalitza Aparicio)

La légende urbaine qui entoure Aparicio Il assure qu’il a 3 millions de dollars sur son compte et en entendant la question, il n’a réussi qu’à laisser échapper un rire contagieux et a commenté que ce qu’il a va aux fondations qu’il soutient, “ils font un don ou s’entraident dans d’autres choses , alors, je ne pense pas que je suis déjà arrivé à cela. “

Une autre des questions qu’il a abordées concerne son père et que très récemment il a pu s’ouvrir avec elle et lui dire qu’il n’était pas tellement d’accord pour qu’il filme la bande de Cuarón et qu’il fut même surpris d’avoir accepté l’invitation de Mandoki, puisqu’il espérait qu’il rentrerait chez lui après tout ce qu’il avait déjà vécu.

“Oui il était inquiet, tout le monde était inquiet, car comme ils voyaient tout ce boum, ou toutes ces critiques, des choses qu’ils me disaient étaient : ‘Je ne comprends pas comment tu es là en souriant et à quel point très fort, si vraiment ce qu’ils sont des choses qui frappent, qui font mal’ (…) Quand la nouvelle du dernier film est sortie, il m’a dit : ‘J’avais encore l’espoir que tu reviennes’.

“Il ne me l’avait jamais dit, il n’avait jamais été aussi direct, mais je me suis assis avec lui et lui ai expliqué en quoi cela consistait et que comme partout il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes, mais nous avons dû apprendre à prendre nos propres décisions et à prendre des les commentaires qui nous aident vraiment à avancer, et je pense que maintenant vous l’acceptez”, a-t-il ajouté. Yalitza.