Yamaha, moto officielle du semi-marathon et du marathon de Valence pour encore quatre ans

07/07/2021 à 18:55 CEST

Sport.es

le Semi-marathon et Marathon EDP Trinidad Alfonso de Valence aura quatre autres éditions avec le Parrainage Yamaha. La marque japonaise soutiendra les deux tests car moto officielle du même fournissant, comme il l’a déjà fait dans les éditions 2019 et 2020, toutes les motos officielles des courses.

De cette façon, Yamaha collaborera avec la mobilité des membres de l’organisation lors des tests. Concrètement, ces motos seront utilisées par les juges de la Fédération espagnole d’athlétisme qui contrôlent la compétition le long des parcours, ainsi que par les techniciens de l’Organisation, les responsables du circuit ou les personnes qui surveillent les différents groupes d’athlètes pendant la course.

Tous ces groupes doivent être proches des groupes d’athlètes de premier plan et il est essentiel que les événements disposent de véhicules polyvalents, stables et dynamiques pour se déplacer parmi les coureurs d’élite. Dans ce sens, les dizaines de motos que Yamaha fournit à la course sont essentielles pour le bon fonctionnement de celui-ci.

Le produit choisi pour ces deux événements importants a été, comme dans la dernière édition, le Yamaha Tricité 300. Il s’agit d’un véhicule exclusif à 3 roues avec un moteur de 300 cc, qui se distingue par sa stabilité et sa confiance dans la conduite, ainsi que par sa capacité à être emporté avec de la viande de voiture. Sans aucun doute, un véhicule idéal pour se déplacer en toute sécurité et avec agilité dans les rues et les longues avenues de la ville de Valence dans ces deux événements sportifs si grands et si populaires.