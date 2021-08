Yamaha remercie Rossi pour 16 ans de “collaboration fantastique”

05/08/21 à 18:43 CEST

.

Le constructeur japonais Yamaha, marque pour laquelle l’Italien Valentino Rossi dispute actuellement le championnat du monde MotoGP, qui a annoncé son retrait de la compétition en fin de saison, a tenu à le remercier pour ses 16 ans de “collaboration fantastique”.

Dans une brève déclaration, Yamaha Motor Company déclare que « Aujourd’hui, le nonuple champion du monde et légende du Grand Prix, Valentino Rossi, a annoncé sa retraite en tant que pilote MotoGP après la fin de la saison 2021. »

“Yamaha Motor Co., Ltd. et Yamaha Motor Racing tiennent à remercier Rossi pour les 16 années fantastiques de collaboration, bien que nous prévoyions de maintenir une relation de travail étroite avec lui après 2021 à travers diverses collaborations, notamment la « VR46 Riders Academy » et les programmes de course et d’entraînement « Yamaha VR46 Master Camp »”, souligne la note de Yamaha .