Yamaha, Roland et Fender condamnés à 25 millions de dollars d’amende par le régulateur allemand de la concurrence

Le gouvernement allemand a officiellement giflé Yamaha, Roland et Fender – ainsi que les détaillants d’instruments Thomann et le Music Store Professional Beginner Shop de Cologne – avec une amende de près de 25 millions de dollars (21 millions d’euros) pour « maintien du prix de revente ».

Le régulateur de la concurrence de l’Office fédéral allemand des cartels (Bundeskartellamt) a récemment annoncé l’amende de plusieurs millions de dollars dans un rapport complet. L’enquête sous-jacente sur Yamaha, Roland, Fender et les détaillants d’instruments mentionnés a été lancée “avec un raid à l’aube” en avril 2018, selon l’organisme gouvernemental, “à la suite des informations des acteurs du marché”.

En bref, l’Office fédéral des cartels a découvert au cours de son enquête de plusieurs années que les représentants de Yamaha s’étaient coordonnés avec les contacts des magasins d’instruments incriminés pour convenir de «certains prix de vente minimum» pour les produits. Cet arrangement datait d’au moins 2005 et s’est poursuivi jusqu’en 2017, indique le texte.

« Si des écarts par rapport aux prix spécifiés se produisaient trop fréquemment sur le marché, ou si Yamaha était informé par les revendeurs de prix inférieurs aux prix minimum spécifiés, Yamaha s’est tourné vers les revendeurs Thomann et Music Store, entre autres, et les a exhortés à augmenter les prix. prix », relaie le rapport simple avant de décrire les « délais » pour que les détaillants élèvent lesdits prix.

Roland a été le fer de lance d’un accord similaire avec Thomann (entre 2006 et 2018) et Music Store (entre 2009 et 2018), poursuit le document, durant lequel « il a été convenu de ne pas descendre en dessous de certains prix de vente minimum… pour la distribution d’instruments de musique et produits complémentaires.

« Les employés responsables de Roland ont souvent contacté les revendeurs concernés, dont Thomann et Music Store, et leur ont demandé d’ajuster leurs prix de vente, ce qu’ils ont souvent fait », indique l’Office fédéral des cartels.

Enfin, Fender a mis en place entre 2011 et 2018 un système similaire pour soutenir les prix de vente en Allemagne, selon le rapport du gouvernement. « Les détaillants doivent vendre les produits Fender avec une marge d’au moins 25 % sur le prix d’achat », précise le texte. “Jusqu’à fin 2014, le prix de vente minimum fixé par Fender (TVA incluse) était le prix d’achat des concessionnaires multiplié par 1,5.”

Les détaillants eux-mêmes auraient également mis en œuvre 13 « accords de prix horizontaux » entre 2014 et 2018, impliquant des « instruments individuels ou des produits supplémentaires » et, à plusieurs reprises, restant en vigueur jusqu’à la fin de la période des fêtes.

“D’autres fabricants et distributeurs d’instruments de musique prétendument impliqués dans des accords de prix verticaux et ces produits complémentaires n’ont pas encore été poursuivis en raison de leur importance moindre sur le marché par rapport aux sociétés susmentionnées et des contributions à l’infraction pour des raisons d’opportunité”, indique le rapport. vers sa fin, reconnaissant que les sociétés déjà condamnées à l’amende ont « coopéré de manière globale » à l’enquête.