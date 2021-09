Yamaha RX-A2A : récepteur multidisciplinaire pour un son immersif

Préparé pour les derniers formats d’image et la nouvelle génération de consoles, intégrant des ports HDMI 2.1 avec prise en charge de la vidéo à une résolution jusqu’à 8K.

Yamaha présente son récepteur AV RX-A2A. Avec un design simple et minimaliste, ce nouveau système a été créé pour offrir un son supérieur et transformer complètement le cinéma maison avec un son et une vidéo de qualité professionnelle. En effet, il dispose de la technologie anti résonance (ART) basée sur un cinquième pied situé au centre de l’appareil qui offre une stabilité supplémentaire contre les vibrations externes afin de toujours profiter d’un son solide et cristallin.

Le meilleur son

Grâce à l’intégration de Dolby Atmos Height Virtualization, il est capable de diriger et de placer le son dans différents points de la pièce, même d’en haut. Cette fonctionnalité est parfaite pour les utilisateurs qui n’ont pas de haut-parleurs de plafond, car elle simule l’expérience Atmos avec des haut-parleurs orientés vers le haut.

Ainsi, il est possible de configurer jusqu’à cinq haut-parleurs pour reproduire l’effet de deux haut-parleurs de plafond ou d’utiliser les sept canaux pour simuler l’effet puissant de quatre haut-parleurs de plafond. Grâce à cela, vous pouvez profiter d’un son surround 5.1 et de deux enceintes de plafond supplémentaires ou de deux enceintes d’élévation Dolby Atmos, obtenant des effets de plafond spectaculaires pour un son vraiment immersif. Et pour une immersion améliorée et un plus grand réalisme, il prend également en charge Dolby Vision et DTS: X.

Avec 7,2 canaux et une puissance de 100 watts par canal

De plus, étant un amplificateur réactif à haute vitesse, il répond aux changements rapides de niveau d’entrée pour une transmission de signal précise et stable.

Des films et des jeux comme jamais auparavant

Parfait pour les amateurs de consoles vidéo et de home cinéma, le Yamaha RX-A2A est prêt pour les derniers formats d’image et même pour la nouvelle génération de consoles, car il est doté de ports HDMI 2.1 avec prise en charge des vidéos aux résolutions jusqu’à 8K et HDR10 , offrant un contraste plus profond et des images plus réalistes qui restent fidèles à l’intention de leurs créateurs.

Immersif et immersif

De la même manière, il se caractérise par l’intégration de la technologie exclusive de la signature Cinema DSP 3D, qui a été créée à partir de la combinaison de données de champ sonore mesurées par traitement numérique du signal.

Pour cela, la firme a compilé les données sonores recueillies auprès des salles de concert et des clubs de musique du monde entier. En les numérisant, leurs équipes sont capables de reproduire efficacement ces espaces dans les chambres de leurs utilisateurs, avec un réalisme étonnant.

Étalonnage automatique

Le Yamaha RX-A2A est doté d’un étalonnage automatique multipoint de la pièce YPAOTM (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer), qui analyse l’acoustique de la pièce et mesure les caractéristiques des haut-parleurs, calibrant l’audio en conséquence pour optimiser le son dans cet espace particulier. Cette fonction améliore également les paramètres sonores pour des performances CINEMA DSP, Dolby Atmos et DTS: X maximales.

Compatibilité EARC

Les ports de sortie HDMI dont il dispose sont conformes à la norme eARC, ce qui permet de profiter pleinement du potentiel du contenu 4K. Ce canal de retour audio amélioré offre des formats audio multicanaux pleine résolution tels que Dolby TrueHD et DTS-HD sur la connexion HDMI existante, offrant une expérience de son surround plus réaliste.

Simplification de la configuration et de l’utilisation

Avec l’application Yamaha MusicCast, vous pouvez facilement gérer l’audio dans plusieurs pièces, accéder aux sources et appareils de diffusion en continu et contrôler votre récepteur AV.

De plus, grâce à lui, vous pouvez modifier rapidement et facilement les paramètres et exécuter des fonctions de contrôle à distance. Tout cela avec un smartphone ou une tablette avec la technologie Bluetooth. En outre, il est compatible avec AirPlay 2 et Spotify Connect.

Home cinéma arrière sans fil de marque

Ce récepteur audio vous permet de transformer facilement votre salon en un environnement de divertissement où vous pourrez profiter au maximum des films et de la musique en les connectant aux haut-parleurs sans fil MusicCast 20 ou 50 de la firme qui peuvent être utilisés comme haut-parleurs arrière sans câbles. De plus, le module de basse de la marque MusicCast Sub100 peut être ajouté sans fil.

Yamaha RX-A2A : 999 euros

www.yamaha-es.com