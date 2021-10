Yamaha signe Darryn Binder pour son équipe satellite MotoGP

21/10/2021 à 16h57 CEST

Journée d’annonce à Misano, en la veille du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Alors que Ducati a révélé qu’il sera le nouveau fournisseur du championnat électrique MotoE à partir de 2023, Yamaha a confirmé ce jeudi que l’équipe RNF – Je porte le Petronas SRT– Ce sera leur formation satellite en MotoGP à partir de 2022, avec une option à suivre en 2023 et 2024. La nouvelle structure sera parrainée par Avec u, compagnie d’électricité et de téléphone.

Les pilotes de l’équipe seront Andrea Dovizioso et comme nouveauté, Darryn Binder. Le sud-américain de 23 ans sera le premier pilote depuis Jack Miller en 2015, il monte directement dans la catégorie reine du MotoGP à partir du Moto3. Sur le grill il coïncidera avec son frère Brad, actuel pilote KTM, avec ce qui sera la troisième saga de frères avec le Marquez et les Espargaro.

Darryn Il a atteint la Coupe du monde en 2015 et est resté depuis dans la petite cylindrée. La dernière saison a rivalisé avec Petronas. Il est sixième au classement général, avec 123 points et possède deux podiums et deux pôles.

« Je suis très reconnaissant pour cette opportunité, car le rêve de toute ma vie a été de courir dans la catégorie MotoGP », apprécie-t-il. Liant. « Je ne m’attendais certainement pas à passer directement du Moto3 à la catégorie la plus élevée, mais je pense que je suis à la hauteur du défi, et je suis prêt à travailler dur pour 2022. Mon objectif au début sera simplement de trouver ma place dans le catégorie et apprendre autant que possible. Pour devenir plus fort tout au long de ma saison de recrue. Je tiens à remercier Yamaha et l’équipe RNF MotoGP pour tout ce qu’ils ont fait pour rendre cela possible, ainsi que tous ceux qui ont été impliqués. Maintenant, j’espère juste pouvoir piloter la Yamaha YZR-M1 pour la première fois à la fin de cette saison. «