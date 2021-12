Yamaha SR-C20A : la barre qui vous plonge dans l’action de votre univers gamer

Son mode « Jeu » met davantage l’accent sur l’emplacement des effets sonores individuels et améliore l’environnement du joueur pour une expérience de jeu immersive.

Malgré sa petite taille (600 x 64 x 94 mm), le Yamaha SR-C20A est une solution idéale pour profiter des jeux vidéo au plus haut niveau. Plus qu’une barre de son, c’est un véritable centre de divertissement à domicile avec lequel vous profiterez de tout contenu audio, en particulier des jeux. Conçu pour offrir un son surround virtuel spectaculaire, reproduisant des effets sonores dans toutes les directions (gauche, droite, centre et arrière), il se distingue par l’intégration du mode jeu. Grâce à cela, il est capable de mettre davantage l’accent sur l’emplacement des effets sonores individuels et d’améliorer l’environnement du joueur, en réalisant une expérience de jeu immersive.

Son puissant et équilibré

Plus précisément, le Yamaha SR-C20A possède un double subwoofer de 75 mm (3 pouces) à l’intérieur, capable de basses riches et tonitruantes. À cela s’ajoutent deux woofers de 46 mm pour les canaux gauche et droit qui, ensemble, produisent un son puissant et bien équilibré de la plage la plus basse à la plus haute et avec une puissance de sortie de 100 watts.

Clarté dans les dialogues

De plus, le SR-C20A dispose de la fonction Clear Voice qui améliore l’audio des dialogues des jeux et des films, en les identifiant et en priorisant le volume des voix pour les élever au-dessus de la musique ou des effets spéciaux.

Pas de câbles entre les deux

De la même manière, il intègre la technologie Bluetooth, c’est pourquoi il est capable de reproduire sans fil le son de tous les appareils compatibles, tels que : un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et pour optimiser encore plus l’audio, il permet de choisir entre différents modes (musique, films, jeux ou TV), chacun fournissant les éléments nécessaires pour s’adapter au contenu en cours de lecture.

Application de contrôle

Le Yamaha SR-C20A est compatible avec l’application gratuite Sound Bar Remote Control. Disponible à la fois pour les appareils équipés des systèmes d’exploitation Android et iOS, il vous permet de gérer, de manière intuitive et depuis votre smartphone ou votre tablette, des fonctions telles que la sélection des différents modes audio, le volume ou la mise sous/hors tension.

259 euros

www.yamaha-es.com