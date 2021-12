Yamaha TW-E3B : améliorez et adaptez leur son pour protéger l’audition

La fonction exclusive Listening Care de la marque corrige de manière optimale l’équilibre sonore en fonction du volume.

Minimalistes, compacts et à la pointe de la technologie, ces écouteurs ont été conçus pour s’adapter à la fois à l’utilisateur et à son environnement à tout moment, afin d’améliorer le son et de protéger l’audition.

Soins à l’écoute

Plus précisément, le TW-E3B se distingue par son équipement de la technologie exclusive Listening Care de Yamaha. Il est basé sur les caractéristiques de l’oreille humaine, qui est plus sensible à certaines fréquences (notes) et moins à d’autres, étant capable de mieux percevoir les médiums et les voix. Ainsi, certaines fréquences sont moins bien entendues à faible volume, de sorte que l’auditeur a tendance à les augmenter pour les apprécier, mettant ainsi l’audition en danger.

Pour atténuer cet effet, le système calibre la musique et, en même temps, le bruit environnant, en ajustant les niveaux et l’égalisation pour obtenir un équilibre optimal à n’importe quel volume. En conséquence, on obtient un son naturel, facile à écouter à faible volume et une réduction, par conséquent, de la fatigue auditive due à des niveaux excessifs.

Son entièrement sans fil et stable

La firme a équipé ses nouveaux écouteurs de la technologie Bluetooth 5.0, étant compatible, en plus des standards sonores SBC et AAC habituels, avec le codec aptX, capable d’augmenter la qualité sonore. Et tout cela grâce à l’inclusion de la puce avancée Qualcomm Audio SoC (System-on-a-chip) QCC3026, qui permet d’intégrer ce mode sonore dans un espace aussi petit que celui d’un casque.

De même, ils sont compatibles avec la communication indépendante gauche / droite offerte par le système TrueWireless Stereo Plus de Qualcomm, ce qui signifie que chaque casque peut être connecté simultanément au smartphone, avec pour conséquence une amélioration de la synchronisation et des économies de batterie.

Utilisation immédiate et intuitive

Le Yamaha TW-E3B est doté d’un contrôle tactile, ce qui vous permet d’effectuer la plupart des actions habituelles concernant la musique et les appels sans avoir à accéder au téléphone. De cette façon, jouer, mettre en pause, contrôler le volume ou répondre aux appels est la chose la plus simple à faire, en tapotant.

Dans le même temps, il est possible d’activer l’assistant mobile Siri ou Google Assistant et de demander par la voix des informations sur une chanson, les dernières nouvelles, un appel spécifique et d’autres questions.

Ajustement intra-auriculaire parfait

Conçus pour offrir un grand confort et un ajustement parfait dans le conduit auditif, ces écouteurs sont accompagnés de quatre adaptateurs en silicone de différentes tailles (XS, S, M et L). Grâce à eux, une étanchéité plus optimale est produite pour que l’écoute soit encore de meilleure qualité, notamment au niveau des graves. En outre, il a un effet sur une isolation plus élevée contre le bruit ambiant.

Et si l’utilisateur les utilise un jour de pluie ou s’entraîne avec eux, pas de problème car ils offrent un indice IPX5, ce qui leur confère une résistance à l’eau et à la transpiration.

Jusqu’à 24 heures de musique

Pour ceux qui veulent passer le plus de temps possible avec leurs chansons préférées, les écouteurs TW-E3B offrent six heures de lecture avec une seule charge.

De plus, l’étui dont ils disposent sert non seulement à les protéger et à les transporter, mais aussi à les recharger jusqu’à trois fois plus, ce qui permet un fonctionnement 24h/24. Cet étui se recharge en environ deux heures via une connexion USB-C. Les Yamaha TW-E3B sont disponibles en Espagne en noir et gris.

99 euros

www.yamaha-es.com