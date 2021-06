Yamiche Alcindor dit que les fondateurs soutiendraient le projet de loi ⋆ 10z viral

Yamiche Alcindor parle de vivre à St. Louis, Missouri (Neuf PBS/via YouTube)

Nicolle Wallace de MSNBC a accueilli Yamiche Alcindor de PBS NewsHour dans son émission mardi soir pour discuter du vote imminent du Sénat sur le vaste projet de loi des démocrates sur les «droits de vote», connu sous le nom de For the People Act. La chambre haute a finalement voté pour ne pas entrer dans le débat sur le projet de loi dans une ligne de parti, 50-50 avec les démocrates votant pour l’affirmative et les républicains dans l’opposition.

Alcindor a qualifié le débat plus large autour du projet de loi de débat sur « qu’est-ce que la démocratie américaine et qui devrait y avoir accès ? Puis elle est allée encore plus loin, l’appelant “un débat sur la question de savoir si nous voulons ou non que l’Amérique soit le lieu que les fondateurs – aussi imparfaits qu’ils aient pu être – les fondateurs voulaient qu’elle soit, c’est-à-dire un lieu où les gens pourraient voter pourraient avoir accès à qui étaient leurs élus.

@Yamiche de PBS sur HR1: “Ce sera un débat pour savoir si nous voulons ou non que l’Amérique soit l’endroit que les fondateurs – aussi imparfaits qu’ils aient pu être – les fondateurs voulaient qu’elle soit.” pic.twitter.com/TX1a06MDXb – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juin 2021

Ses commentaires interviennent seulement six mois et demi après le cycle électoral de 2020, qui a battu le record précédent du nombre brut d’électeurs lors d’une élection présidentielle et a enregistré le taux de participation le plus élevé en pourcentage de la population éligible au vote depuis 1900. On ne sait pas à quoi Alcindor – qui passe la plupart de ses journées dans l’aile ouest et a fait son apparition depuis la pelouse de la Maison Blanche – s’inquiétait lorsqu’elle a laissé entendre que les Américains n’avaient actuellement pas « accès » à leurs élus.

Alcindor a cité l’analyse des « activistes » pour étayer son affirmation selon laquelle les fondateurs approuveraient la S. 1. D’autre part, les fondateurs eux-mêmes ont rédigé l’article I de la Constitution, qui accorde explicitement aux législatures des États le droit de déterminer les « heures, lieux et modalités » des élections législatives.

L’adoption du « For the People Act » signifierait la fédéralisation des systèmes électoraux américains et éliminerait le droit des États d’établir certaines mesures de sécurité électorale, d’interdire aux criminels de voter et de prendre d’autres décisions similaires.

Le projet de loi est également constitutionnellement douteux en raison des limites qu’il impose au discours – même l’American Civil Liberties Union progressiste le pense, donc ce n’est peut-être pas exactement ce que les fondateurs avaient en tête.

