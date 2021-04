Yamiche Alcindor tente de nettoyer après que Maxine Waters se soit complètement déclarée – RedState ⋆ .

Yamiche Alcindor de PBS est tout à fait le journaliste. Après avoir atteint un certain niveau de notoriété (au moins parmi ses pairs médiocres) pendant les années Trump en posant des questions trompeuses et partisanes sur la conduite de Kayleigh McEnany, Alcindor a poursuivi sa course pour devenir le journaliste le plus hack de tous les temps. Je ne suis pas sûr qu’elle soit encore tout à fait là, mais elle est en lice. Heck, je pense qu’elle fait rougir Jim Acosta à ce stade.

Alcindor, par exemple, n’a apparemment aucune idée du fonctionnement des essais.

Essais: comment fonctionnent-ils? https://t.co/jTaDrVddnZ – Bonchie (@bonchieredstate) 19 avril 2021

Attendez, vous voulez dire que les avocats de Chauvin tentent de faire un contre-argument à l’affaire portée par l’accusation contre leur client? Quel développement choquant, totalement inouï. Et ici, je pensais que la défense était simplement censée être d’accord avec les accusations et les témoignages portés contre eux sans réfutation.

Mais elle n’avait pas fini pour la journée. Plus tard, dans une tentative torturée de nettoyer après les commentaires ridicules et préjudiciables de Maxine Waters (voir Le comportement de Maxine Waters dans le Minnesota a été à juste titre remarqué comme “ abhorrant ” par le juge de première instance Chauvin), Alincdor a abandonné cette «vérification des faits» qui parvient à atteindre les niveaux d’éclairage au gaz du Temple de la renommée. N’oubliez pas que non seulement cette personne est censée être une journaliste impartiale, mais elle est au moins partiellement payée par vos impôts.

Je perds la tête. pic.twitter.com/o29vOeOLbP – Drew Holden (@ DrewHolden360) 19 avril 2021

Vérification des faits: Maxine Waters a fait beaucoup plus pour inciter à la violence dans son commentaire que Donald Trump ne l’a jamais fait le 6 janvier (principalement parce que Trump n’a pas du tout appelé à la violence), mais Alcindor ne défend qu’une de ces personnes. Je me demande pourquoi?

Vraiment, allez lire les commentaires de Waters par vous-même (voir ici pour une ventilation). Elle a dit à une foule déjà violente de devenir encore plus «conflictuelle». Qu’est-ce que cela signifie exactement si ce n’est pas un appel à l’escalade de la violence déjà en cours? Devons-nous croire que Waters est simplement destiné à crier plus fort? Allez, nous savons exactement ce qu’elle voulait dire, et elle l’a dit parce qu’elle sait qu’il n’y aura pas de conséquences. Nancy Pelosi ne fera rien, et les républicains devront attendre 2022 pour agir, et c’est s’ils ont le courage de le faire.

Quoi qu’il en soit, Alincdor n’est certainement pas en mesure de «vérifier les faits» ce que Waters voulait dire, en particulier lorsque son travail consiste en apparence à simplement rapporter les faits. Prétend-elle pouvoir lire dans les pensées de Waters? De plus, selon la norme très standard qu’Alcindor a déjà poussé en ce qui concerne Trump, Waters est allé au-delà en appelant à la violence. Que diriez-vous d’un peu de cohérence?

D’ailleurs, quand même le juge du procès Chauvin, un homme qui a été très indulgent avec l’accusation, dit que Waters a franchi la ligne, je pense qu’elle a franchi la ligne. Les journalistes sont censés être là pour appeler de la merde comme ça, pas pour en faire de fausses excuses ridicules. Mais Yamiche n’est pas journaliste. C’est une militante, et ce serait beaucoup plus facile si elle arrêtait de prétendre le contraire.