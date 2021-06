PESAGE OFFICIEL DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Yamileth Mercado 120,8 lb vs. Angélique Rascon 121,5 lbs.

Championnat du monde WBC des super-coqs

Argi Cortés 115,7 lb vs. Daniel Argueta 116,8 lb

Victor Mendez 118,4 lb vs. Efraín Pérez 118,4 lb

Lieu : Gymnase “Rodrigo M. Quevedo”

Ville : Chihuahua, Chih, Mx

Promoteurs : promotions Zanfer et promotions 2M Box

Télévision : TV Aztèque

“YEIMI” vs “MOCUISHLE”, SPECTACLE GARANTI

Yamileth Mercado risquera son championnat du monde WBC des super poids coq pour la deuxième fois, lorsqu’elle affrontera Angélica Rascón ce samedi, au gymnase “Rodrigo M. Quevedo” dans la ville de Chihuahua, menant une fonction attrayante en co-promotion de Zanfer Promotions et 2M Box Promotions, qui sera diffusé par Azteca 7, la Maison de la boxe.

A la remise des poids, « Yeimi » Mercado (17-2-0, 5 ko’s) avait l’air serein, concentré, motivé et surtout, avec un air d’intensité et de confiance. Pesait 120,8 livres, 54 800 kilogrammes. et son physique avait l’air très bien travaillé.

Leur challenger, l’invaincu « Mocuishle » Rascón (10-0-0, 2 ko’s), était tout en joie, sourires et tranquillité. Au moment de se peser, il a proposé une toupie métallique, qu’il a dû retirer pour que son poids officiel de 121,5 livres, soit 55 100 kilogrammes, soit lu. Elle a même posé masquée et avec un bouclier, comme un personnage de bande dessinée, comme une super héroïne.

Les styles de Yamileth et Angélica s’y prêtent pour que sur le ring, elles offrent un combat spectaculaire.

«Nous avons fait une excellente préparation et je suis très motivé car il y aura des gens dans le gymnase où se déroulera le combat, et il y aura mes parents, ma famille, mes amis, et cela me fait très plaisir. Ma première défense a été sans public et à l’extérieur, à Hermosillo », a déclaré « Yeimi.

De son côté, Angélica Rascón a été claire et directe.

« J’ai fait la préparation, j’ai la mentalité et le talent pour devenir champion du monde. Ils vont voir un nouveau champion du monde ce samedi », a déclaré « Mocuishle ».

Ce qui devrait être un affrontement entre l’agressivité et la force de Yamileth Mercado, contre l’habileté, la boxe et la vitesse d’Angélica Rascón, sera soutenu par deux combats où certaines des plus belles perspectives de la boxe mexicaine seront présentées.

Dans un duel depuis la capitale, Argi Cortés (18-2-2, 8 ko) affrontera Daniel Argueta (13-2-0, 6 ko) en 8 rounds dans la division Super mouche. Cortés, dirigé par Ignacio Beristain, pesait 52 500 kilogrammes et Argueta 53.

Et dans un affrontement à élimination directe, le Sonora Víctor “Spock” Méndez (29-4-2, 21 ko’s) cherchera sa trentième victoire en boxe professionnelle, lorsqu’il rencontrera Efraín “Matador” Pérez (19-12-0, 14 ko’s), qui cherchera sa victoire 20. Le “Spock” ​​de Hermosillo et le “Matador” de CdMx, pesaient 53 700 kilogrammes.

La fonction de ce samedi sera à accès public restreint, cependant, les participants ont suivi, depuis leur arrivée à Chihuahua et pendant leur séjour à l’hôtel d’accueil, les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission de la case Locale, comme ainsi que le Conseil mondial de boxe.