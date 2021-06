Yamileth Mercado et Angélica Rascón préfigurent une guerre

La championne du monde WBC des super coqs, Yamileth Mercado, et qui sera sa challenger samedi prochain dans ce qui sera sa deuxième défense, Angélica Rascón, s’est réunie ce jeudi, lors de la conférence de presse finale offerte par les sociétés 2M Promotions et Zanfer, et au cours de laquelle ils ont convenu qu’ils joueraient dans une guerre sur le ring.

« Yeimi » Mercado (17-2-0, 5 ko) affrontera « Mucuishle » Rascón (10-0-0, 2 ko), dans le combat principal d’une soirée de boxe très attractive et multi-stars qui sera animée par le gymnase “Rodrigo M. Quevedo” de la ville de Chihuahua, et qui sera diffusé par Azteca 7, Casa del Boeo.

«Nous avons fait une excellente préparation pour conserver le titre, nous avons travaillé dur dans tous les sens et samedi, vous verrez un ‘Yeimi’ à 100%, laissant tout sur le ring pour conserver le titre. Je sais qu’Angelica est une grande combattante et qu’elle montera sur le ring au maximum de ses capacités, donc je m’attends à un combat très dur, mais nous sortirons les bras levés », a déclaré Yamileth.

De son côté, Angélica Rascón a remercié l’opportunité de se battre pour son rêve et a assuré que le championnat changera de mains ce samedi.

“Je respecte Yamileth pour ce qu’il a fait et la qualité qu’il a montrée, mais ce samedi, il y aura un nouveau champion, je connais très bien ‘Yeimi’, nous savons comment le combattre et nous nous sommes préparés à nous battre 10 rounds à la le plus complet si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Le maire de Chihuahua, María Angélica Granados, a déclaré que c’est un honneur pour la municipalité de recevoir l’important et historique concours de championnat du monde entre Yamileth Mercado et Angélica Rascón, et a souligné qu’il est important pour la municipalité d’accueillir des événements de classe mondiale .

“Je souhaite à Yamileth et Angélica plein succès, des exemples clairs de la force et de l’amélioration de la femme qui poursuit ses rêves, et pour Chihuahua, il est très positif d’envoyer le signal au niveau national que nous reprenons déjà le rythme, réactivant l’économie et bien sûr, soutenir le sport. Bienvenue à tous les participants, et rappelez-vous que Chihuahua vous accueille à bras ouverts », a déclaré le président municipal.

Le directeur de l’Institut municipal de culture physique et des sports, Tomás Alonso Aguilera, a assuré que le gymnase “Rodrigo M. Quevedo” serait un lieu idéal pour le combat pour le championnat du monde, bien qu’à cette occasion il ait fait remarquer que seuls 2 000 fans seront autorisés . , et a souligné qu’il connaît parfaitement à la fois “Yeimi” et “Mucuishle” et qu’il est convaincu qu’ils offriront un grand combat.

Étaient également présents à la conférence le président de la Chihuahua Box Commission et qui supervisera le combat pour le championnat du monde, Humberto Manjarrez, ainsi que les représentants des co-promoteurs 2M Promotions et Zanfer, Miguel Latorre et Rafael Soto.

L’examen médical et la cérémonie de pesée auront lieu ce vendredi, sur la Plaza de Armas de Chihuahua, à 10h00.

Il reste encore quelques places disponibles sur le portail www.startickets.com, ainsi qu’à la billetterie du gymnase « Rodrigo M. Quevedo ».