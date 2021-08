Yamileth Mercado motivée pour relever le défi contre Amanda Serrano

(Photo : Fourni)

La championne du monde WBC des super coqs, Yamileth « Yeimi » Mercado, rencontre la dernière semaine de l’étape forte de sa préparation à Tijuana, en vue de défier la championne du monde WBC et WBO Pluma, la portoricaine Armana Serrano, dimanche 29 à Cleveland .

“Yeimi” fue la invitada especial a la conferencia virtual “Martes de Café” del Consejo Mundial de Boxeo, en la cual el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, aseguró que esta pelea entre Serrano y Mercado será un parteaguas en la historia del boxeo femenil au niveau mondial.

“L’une des meilleures boxeuses de l’histoire, Amanda Serrano, va affronter une jeune championne du monde, de grande qualité et force, comme Yamileth Mercado, reprenant maintenant en boxe féminine cette grande rivalité de boxe entre le Mexique et Porto Rico, et en demi -Combat grand public d’une fonctionnalité Pay-Per-View qui sera largement regardée dans le monde entier. C’est un grand pas pour la projection et la diffusion de la boxe féminine », a assuré Sulaiman.

“Yeimi” a déclaré qu’elle était consciente du défi d’affronter ce qui est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, et a établi qu’elle avait beaucoup à gagner et rien à perdre.

«Dès qu’ils m’ont proposé le combat, nous l’avons accepté car j’ai toujours dit que pour être le meilleur, il fallait affronter les meilleurs. C’est un grand défi pour moi d’affronter Amanda Serrano, de chercher mon deuxième championnat du monde dans différentes divisions et de montrer que nous sommes à ce niveau », a-t-il établi.

Mercado a affirmé qu’il s’attend à une guerre dès le premier tour, et pour cette raison il a fait une grande préparation dans une nouvelle équipe de travail, la « Jackie Nava Team ».

«Bien sûr, ce sera un grand combat, une guerre entre deux combattants bien préparés qui vont sortir et gagner. Je suis très content de ma nouvelle équipe de travail, la Jackie Nava Team, qui m’a ouvert les portes et nous avons fait une excellente préparation, en travaillant dur sur la partie technique, la vitesse, la réaction », a déclaré« Yeimi ».

La championne du monde WBC Super Bantamweight a expliqué que ses entraîneurs actuels, Miguel Reyes et Mario Mendoza, avaient déjà un plan d’entraînement et de combat conçu pour affronter Amanda Serrano, car il était possible que Jackie Nava soit mesurée.

“Je me suis senti très soutenu et très à l’aise dans cette préparation, Jackie Nava m’a beaucoup aidé, maintenant nous faisons partie de la même équipe, donc l’affrontement est pratiquement exclu, nous voulions tous les deux ce combat, elle prend sa retraite en tant que monde championne et moi pour avoir affronté la légende, mais maintenant dans la même équipe, il y a de très bonnes choses pour elle, et je vais affronter une autre légende », a-t-il déclaré.

Yamileth Mercado a déclaré qu’il est déjà en poids plume, sans avoir besoin de sacrifier l’alimentation ou l’hydratation, et que contrairement aux préparations précédentes, désormais le souci est de ne pas perdre autant car son corps a naturellement tendance à aller au Supergallo.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a souligné qu’il était en communication avec les autorités de la WBO, puisqu’Amanda Serrano présentera également le championnat de cette instance, et avec des représentants de la Cleveland Boxing Commission, afin que les juges et l’arbitre nommés à ce combat, soyez neutre et le meilleur disponible.

Le combat entre la championne du monde WBC et WBO Feather, la Portoricaine Amanda Serrano (40-1-1, 32 ko’s) et la Mexicaine Yamileth Mercado (18-2-0, 5 ko’s) soutiendra la soirée que Lou Dibella présentera. le dimanche 29 , à Cleveland, Ohio, et qui sera mené par le duel entre les invaincus en trois combats, célèbre pour être un youtuber populaire, Jake Paul (3-0-0, 3 ko’s) et l’ancien multiple de la chanson mixte arts martiaux, Tyron Woodley.