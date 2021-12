Yamileth « Yeimi » Mercado veut une année 2022 active et stimulante

La championne du monde WBC des super poids coq Yamileth Mercado veut ouvrir 2022 dès février, et affronter les meilleurs challengers possibles, voulant même une unification.

Invité à la conférence virtuelle « Coffee Tuesday » de la WBC, « Yeimi » Mercado a assuré que ses représentants prennent les dispositions nécessaires pour qu’il puisse défendre son championnat du monde en février, et pour cette raison il continue de s’entraîner dans son Chihuahua natal.

« L’idée est d’aller à Tijuana en janvier pour clore ma préparation avec la Jackie Nava Team, que je remercie pour l’attention et la belle manière dont ils m’ont reçu, et de pouvoir combattre en février, et en faire au moins deux. plus de combats au cours de l’année. , toujours à la recherche des meilleures options possibles, car j’aime les défis et je suis excité et excité de me battre contre les meilleurs rivaux disponibles », a assuré Mercado.

Il a précisé qu’il n’y avait pas de date précise ni de rivale, bien qu’il ait averti que les options étaient d’affronter sa challenger officielle et ancienne championne du monde, Catherine Pirri, de s’unir avec la championne du monde WBO, la Française invaincue Ségolène Lefebvre (qui le 20 novembre a été couronnée battant la mexicaine Paulette Valenzuela aux points) ou une autre rivale de la première classée.

«Il y a beaucoup de combattants forts qui ont rejoint notre division, comme ‘Barbie’ Juárez et ‘Loba’ Muñoz, et d’autres jeunes femmes qui ont poussé très fort, nous allons nous battre avec quiconque s’adaptera aux circonstances et aux négociations. J’aime les défis, j’aime les combats acharnés et les rivaux difficiles », a-t-il assuré, ajoutant qu' »il est temps de mener notre carrière avec intelligence, de chercher les meilleures options et d’affronter les meilleurs en temps voulu ».

Il a exclu d’affronter Jackie Nava, de s’entraîner ensemble, de faire partie de la même équipe de travail et d’être des compagnons de gym tous les jours.

Concernant son combat le plus récent, contre Amanda Serrano, il l’a considéré comme une grande expérience, qui a eu ses défis, ses difficultés en haut et en bas du ring et bien sûr, son enseignement.

« Le combat contre Amanda a été une bonne et une mauvaise expérience. Je revenais d’un combat compliqué, beaucoup de ‘haine’ m’avait été faite dans les réseaux tout le mois avant le combat, on m’avait dit qu’ils allaient m’assommer et que je n’étais pas à ce niveau, j’ai fait un changement d’équipe , j’avais l’envie d’un deuxième championnat dans une autre division. Je remercie l’équipe de Jackie Nava, je me suis senti très heureux de travailler avec eux », a-t-il déclaré, et a rappelé ce qui s’est passé au-dessus du ring.

«Je me sentais très à l’aise dans la première moitié du combat, puis j’ai subi un coup de tête qui m’a gêné dans la seconde moitié qui m’a fait saigner. J’ai ressenti de l’indignation parce qu’on a été ignoré face aux attaques qu’on a subies, mais il me reste le bon, ce n’était peut-être pas le moment de monter dans la division, je descends dans ma division, j’ai trois défaites qui ont été dues aux titres et de chacun j’ai appris . J’ai une grande équipe et j’ai le temps de faire de grandes choses, je suis une jeune combattante », a-t-elle déclaré.

Yamileth Mercado s’est dit heureuse car pour la première fois en cinq ans, elle passera Noël chez elle, avec sa famille, sans être dans une phase de préparation forte ni au régime.

Et il a remercié les fans pour leur soutien, leur souhaitant de joyeuses fêtes et que bien qu’ils aient été des moments difficiles, voire douloureux, il a recommandé de profiter de ces dates avec ceux qui nous entourent et qui sont nos familles, notre soutien et nos encouragements.