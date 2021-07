Yamp Finance présente YAMP, élimine le risque de perte temporaire | Invezz

Plate-forme de lancement multi-chaînes axée sur la communauté Starter a annoncé le lancement du jeton $ YAMP en partenariat avec la plate-forme automatisée de prêt de crypto Yamp Finance. La plate-forme est la première du genre à utiliser des jetons LP comme garantie pour des prêts automatisés sur quatre chaînes de blocs différentes. Le token réduira le risque de perte temporaire causée par la volatilité de la paire de trading et permettra à quiconque de répertorier une nouvelle paire de prêt de tokens sur Serum, UniSwap, PancakeSwap et QuickSwap.

7 milliards de dollars bloqués en jetons LP sur les échanges AMM

Les bourses AMM exigent que les fournisseurs de liquidité détiennent des jetons LP verrouillés, donc environ 7 milliards de dollars sont actuellement bloqués en jetons LP sur ces bourses. Les fournisseurs de liquidités ont tendance à passer à côté de moyens d’utiliser l’argent, tels que l’emprunt de jetons pour arbitrer, gérer les impôts, générer des rendements et couvrir des positions. Bien que l’effet de levier soit pratiquement inconnu sur DeFi, il est important sur Binance et d’autres échanges centralisés.

$ YAMP atténue les risques de surdimensionnement

Actuellement, la plupart des plateformes rendent les positions à effet de levier très risquées en obligeant les emprunteurs à surdimensionner. Il existe toujours le risque que la valeur du prêt soit supérieure à la valeur de la garantie avec tout prêt DeFi garanti. La garantie est liquidée pour rembourser le prêteur dans ce cas. Yamp Finance élimine le risque de défaut et permet un effet de levier d’au moins 10 fois sur les positions empruntées, réduisant ainsi le risque sur le collatéral de l’emprunteur. Les fournisseurs de liquidités peuvent utiliser un jeton comme garantie via leurs jetons LP adossés à ce même jeton. Comme la valeur du prêt correspond à la valeur du jeton LP, un seuil de règlement plus fiable et plus sûr est créé.

Un jeton de gouvernance de l’offre fixe

$ YAMP a l’avantage supplémentaire d’être un jeton de gouvernance de l’offre fixe, totalisant 70 millions de jetons. Les utilisateurs peuvent collecter les quatre cinquièmes des intérêts générés sur la plateforme de prêt, ce qui leur permettra de profiter d’un revenu passif. Starter a lancé avec succès Cake Monster (MONSTA), WISE Token (WISE), Wall Street Bets (WSB), Bakery Tools (TBAKE), FOMO Labs (FOMO) et d’autres projets de blockchain. Beaucoup ont été vendus dans les premières minutes et même les premières secondes.

