Yandy Díaz est perrea avec tout à l’un des candidats au Cy Youg

Le joueur de premier but cubain de la Rayons de Tampa Bay, Yandy Diaz, a frappé un énorme homer avec perreo inclus à l’un des candidats au Cy Young Award de la Ligue américaine des Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans le match entre les Rays et les Bluejays, le joueur de premier but cubain a fait sentir sa puissance et a décoché un énorme coup sûr pour frapper son 12e circuit cette saison.

En fin de cinquième manche, Díaz, sur un compte défavorable de 1-2 et avec des coéquipiers dans les coins, a capté un lancer de Robbie Ray et l’a déposé dans les profondeurs du champ gauche pour faire tourner le tableau de bord et pas seulement ça, mais également le nominé du Cy Young Award.

Voici le home run :

Yandy Diaz ! #Nous sommesMLB pic.twitter.com/MKN6nTA46f – MLB (@MLB) 21 septembre 2021

Robbie Ray, qui est l’un des lanceurs qui cherchent à gagner le Cy Young, était responsable d’une telle bête d’un coup qui a laissé sa balle rapide à quatre coutures dans la zone de puissance du Cubain et il le fait disparaître avec une grande force à 388 pieds par la gauche champ.

Yandy Diaz chiffres cette saison 2021

Le natif de Sagua la Grande sur l’île de Cuba, a pris 440 présences au bâton cette saison 2021 où il a enchaîné 113 coups sûrs, marquant 59 points et pilotant 58 coéquipiers, atteignant une douzaine de circuits pour laisser une ligne offensive de .257/. 356 / .745.