Yanet García accueille ses vêtements sous le meilleur angle

Yanet García adapte ses vêtements sous le meilleur angle | Instagram

La conducteur La Mexicaine Yanet García a une nouvelle fois touché à la sainteté en exhibant sa silhouette enveloppée dans une tenue assez coquette avec laquelle elle a attiré l’attention de ses millions d’admirateurs sur divers réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute que toujours prêt à frapper, le fille de remise en forme et aussi l’ancienne météorologue Yanet García ne s’arrête pas.

En plus de ses publications habituelles, qui sont déjà jouées, le mannequin n’est pas satisfait et relève le pari avec de petites avant-premières du matériel proposé sur la célèbre plateforme de Seuls les fans.

La plateforme controversée de contenus payants pour adultes rassemble des personnalités importantes et des célébrités, qui montrent un peu plus que ce que permettent les réseaux sociaux traditionnels.

Il convient de noter que l’ancienne météorologue de Televisa s’est jointe à cette proposition depuis un certain temps et, apparemment, elle connaît un grand succès.

Et pour attirer plus d’abonnés, quoi de mieux que de faire avancer ses tenues jouées sur son compte officiel Instagram, où il rassemble plus de 14,2 millions de followers.

A cette occasion, il a mis en ligne une vidéo à la limite de c3nsura, dans laquelle il porte un ensemble de vêtements en rouge et dentelle qui dévoile tout son corps.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

La publication a ajouté plus de 83 000 likes en quelques heures et bien sûr, elle a reçu toutes sortes de commentaires.

C’est ainsi, une fois de plus, que la talentueuse influenceuse mexicaine Yanet García est une tendance sur tous les portails d’information du monde du divertissement.

Comme vous pouvez le constater, le Mexicain triomphe aux États-Unis, très bien positionné comme influenceur, en plus d’être le visage de plusieurs marques.

D’autre part, il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils de santé et des routines d’exercice à son plus plus de 14 millions de fans.

Il y partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

En plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée “Bellezonismo”.