Yanet García, ancienne météorologue à Hoy, pose avec seulement ses mains

Yanet García des plus coquettes pour les réseaux, avec seulement ses mains

Le beau présentatrice météo, Yanet García a ravi ses followers avec une photographie sur laquelle elle a posé uniquement avec ses mains et plus que coquette pour l’appareil photo. La belle actrice a choisi que sa meilleure tenue serait de n’en porter aucun et le résultat était vraiment spectaculaire.

Ce qui est certain, c’est que Yanet Garcia Il a atteint plus de personnes que prévu avec cette photographie, car l’ancien partenaire d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo, avait destiné ce contenu pour sa page de contenu exclusif; Cependant, il a fini par être partagé sur les comptes Instagram des fans de la fitness girl.

Pour l’image, la belle Yanet García a été capturée dans ce qui semble être la douche, comme on peut voir des gouttes d’eau sur sa peau et ses cheveux encore mouillés. La photographie n’a pas complètement capturé son visage, ni son anatomie, mais elle a suffisamment capturé pour attirer tous les regards sur les réseaux sociaux.

L’ex Lewis Howes a posé devant la caméra avec ses ongles parfaitement alignés pour couvrir de ses mains l’essentiel de son anatomie voluptueuse, laissant une grande partie de sa peau à la vue de son photographe et bien sûr, de l’appareil photo.

Ce n’est pas la première fois que le contenu exclusif de Yanet García finit par être rendu public sur les réseaux sociaux, mais la vérité est que ses followers l’aiment tellement qu’ils veulent que le monde admire son énorme beauté.

Au début, ce sont les critiques qui ont été faites à cette belle présentatrice de télévision, car les utilisateurs de sa page de contenu exclusif ont fait valoir qu’elle ne partageait pas plus que ce qu’ils pouvaient déjà voir sur les réseaux sociaux et que de nombreuses images appartenaient au domaine public. , il n’était donc pas juste de payer.

Yanet García des plus coquettes pour les réseaux, avec seulement ses mains. Photo : Instagram.

Même avec les critiques, la belle Yanet a continué avec succès son contenu, ce dont beaucoup sont reconnaissants et sont conscients de la nouveauté de cette fille pour son public quotidien. Actuellement, la célèbre se voit assez émue sur les réseaux sociaux.

Après sa rupture avec l’ancien athlète Lewis Howes, les rumeurs selon lesquelles il aurait eu une relation avec l’actrice Martha Higareda n’ont pas attendu ; plus tard, il est devenu officiel. Pendant ce temps, des rumeurs assuraient que c’était le contenu privé de Yanet qui avait fini par les séparer.

Actuellement, on dit que Yanet Garcia J’aurais déjà une liaison ; Cependant, l’identité de qui pourrait être l’homme qui a une nouvelle fois conquis le cœur de la belle ex-fille météo n’a pas encore été officialisée ni révélée.

Cette belle femme est en force avec son contenu exclusif, mais aussi avec son côté fitness, donnant des conseils à ses followers sur la routine d’exercice, l’alimentation et plus encore. Elle tend aussi à les motiver en partageant leurs résultats sur les réseaux sociaux.

Yanet García est fière de qui elle est et d’où elle vient, c’est pourquoi elle partage aussi la « vieille Yanet » à la moindre occasion, une fille plutôt mince et pas curviligne qui est maintenant devenue une femme voluptueuse et belle.