Yanet García arbore une lingerie en dentelle coquette en vidéo

Yanet Gardía exhibe ses charmes entre peluche et dentelle blanche

La mannequin mexicaine coquette et aussi femme d’affaires Yanet García a de nouveau partagé le contenu de son compte exclusif, dans lequel elle montre ses charmes avec un saisissant dentelle blanche et des applications en plus d’un animal en peluche.

Dans celle-ci vidéo Elle montre avec différentes poses certains angles de sa silhouette exquise, il ne fait aucun doute que quel que soit l’angle de vue de ce beau modèle, elle finira toujours par s’exhiber.

À plus d’une reprise depuis Yanet Garcia Il a décidé d’ouvrir son compte sur la célèbre plateforme britannique pour des contenus exclusifs, il a chouchouté ses fans, à travers quelques vidéos où il porte ces vêtements, certains assez variés.

Une fois qu’elle les partagera sur Instagram, ils deviendront sûrement plus populaires sur son compte, amenant ainsi certains de ses fans à s’abonner immédiatement à son compte OF, cette même technique a été appliquée par Noelia, seulement elle invite ses fans sur votre propre plateforme VIP Cherryland .

Il y a un jour, Yanet a partagé cette vidéo sur son Instagram, où d’ailleurs elle a déjà 2 230 publications, dont un grand pourcentage sont des sessions professionnelles qui font soupirer ses 14,3 millions de followers.

Dans sa vidéo elle porte des bretelles qui passent entre ses charms, avec quelques applications de dentelle qui recouvrent à peine ses charms, sur la partie de ses épaules et de sa taille elle a une sorte d’ours en peluche qui, vu sous un autre angle, nous rappellerait d’un bel ange.

Yanet Garcia Il a fait référence au fait que sa vidéo pourrait faire partie de son contenu dans OF, car il a tagué son compte dans sa publication, ceux qui y sont abonnés pourront sûrement le trouver ou peut-être quelque chose avec un peu plus découvert.

Malgré le fait que la belle mannequin et coach fitness soit populaire sur Instagram, dans cette vidéo certains internautes lui ont demandé si elle proposait quelque chose de plus que dans OF, car sur Instagram elle enseigne déjà beaucoup pour voir si ça vaut l’abonnement.

D’autres l’ont critiquée car elle ne partage apparemment rien de nouveau, seulement le même type de vidéos qu’elle partage depuis longtemps, comme prévu ce type de commentaires ne pouvait pas manquer dans sa publication.

Bien que de plus en plus de fans adorent la voir même si elle « répète » les mêmes vidéos avec des vêtements différents, cela peut également être vu dans les commentaires.