Yanet García avec une photo en noir et blanc avance un cadeau de Noël

La coquette ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois ravi ses millions d’admirateurs et de fans dans les réseaux avec une photographie où elle se vantait de ses énormes charmes ultérieurs.

Yanet García, connue sous le nom de « la fille de la météo », a allumé les réseaux en partageant avec ses millions de followers une photo sur le célèbre réseau social Instagram portant une tenue coquette.

Dans les jours passés le présentatrice La Mexicaine Yanet García a surpris ses abonnés Instagram avec une tenue très festive pour ce temps des fêtes.

Et c’est qu’à travers quelques vidéos, la soi-disant « fille de la météo » a montré sa silhouette stylisée et sa grande beauté en utilisant une robe de père Noël coquette, prête à célébrer Noël.

Cependant, hier, il a un peu changé le thème et a surpris tout le monde avec une photographie en noir et blanc, révélant ses énormes charmes ultérieurs, réussissant à élever la température au plus haut niveau de la part de ses partisans.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Comme prévu, les réactions de ses milliers de followers n’ont pas attendu, puisque c’est un fait que Yanet García a fait monter la température des festivités.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a moins d’un an, Yanet García a commencé à créer du contenu exclusif pour la célèbre plateforme OnlyFans.

Après le succès qu’elle a obtenu, la présentatrice et influenceuse a mis tous ses efforts pour promouvoir son compte et ajouter des followers.

C’est ainsi que l’ancienne présentatrice de Televisa a ouvert son compte de contenu exclusif et, depuis lors, elle a partagé avec ses followers non seulement ses tenues les plus coquettes, mais aussi ses routines d’entraînement exigeantes, ce qui lui a permis de continuer à ajouter des followers.

Cependant, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un abonnement pour pouvoir voir son côté plus attractif.

Et c’est que Yanet García profite généralement de sa large audience sur Instagram pour montrer un peu ce qu’on peut trouver dans son profil OnlyFans.

Malgré les critiques et avis contradictoires concernant le contenu de l’influenceuse, l’actrice mexicaine est également heureuse de pouvoir le partager avec ses fans, qui célèbrent avec elle ses réalisations et ses publications.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’animatrice a décidé d’ouvrir sa propre page sur la plate-forme et garçon, a-t-elle bien fait, puisqu’elle a téléchargé un peu plus de 280 photos et vidéos pour un coût de 20 $ par mois.