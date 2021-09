Yanet García avec une photo en noir et blanc fait monter la température

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi à faire monter la température une nouvelle fois au nom de ses millions d’admirateurs sur divers réseaux sociaux où ils n’arrêtent pas de la remplir de compliments et de bons commentaires sur sa silhouette.

Yanet García a ravi l’élève de ses followers sur le célèbre réseau social Instagram en partageant une nouvelle photo où elle est plus que coquette.

L’aussi conducteur A suscité les plus basses passions des messieurs qui la suivent sur Instagram en partageant une nouvelle photographie dans laquelle elle vante sans aucune douleur le corps spectaculaire qu’elle a à 30 ans.

Cette photographie est en noir et blanc et rend Yanet plus belle que jamais, permettant d’apprécier ses énormes courbes.

Ce qui est censé être le vôtre trouvera toujours son chemin. », a écrit l’actrice dans la publication.

En une seule journée de partage, la photo a jusqu’à présent plus de 165 000 likes de ses abonnés et des commentaires sans fin.

A noter que fin 2019, il a été annoncé que la femme de Monterrey, plus connue dans le monde du divertissement mexicain sous le nom de « La Chica del Clima », ne faisait plus partie de la distribution du programme Hoy et a mis fin à son contrat de travail avec Télévision.

Plus tard, nous avons pu voir ses débuts sur Univision, une grande chaîne hispanophone aux États-Unis.

Plus tard, il a été annoncé qu’elle ferait ses débuts en tant que coach de fitness professionnelle, c’est pourquoi elle s’est inscrite à l’Institut de nutrition intégrative, considéré comme l’une des meilleures écoles de nutrition à New York.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est l’une des plus belles célébrités des réseaux sociaux, où elle a conquis le cœur de milliers de fans.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le modèle mexicain qui est devenu célèbre grâce à sa participation exceptionnelle aux programmes du matin en charge de la section météo, est maintenant devenu un entraîneur de fitness affectueux, atteignant la reconnaissance de plus de 14,1 millions de followers sur son profil Instagram officiel.

D’autre part, il y a quelques jours, l’actrice de théâtre et de cinéma a également ouvert ses filets vêtue d’une tenue de sport bleue ultra moulante, ce qui lui a permis de montrer son anatomie au maximum pour le plus grand bonheur de plus de 160 mille fans, qui lui a également fait parvenir une vague de commentaires racés et de compliments.