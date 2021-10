Yanet García brille sur une photo en noir et blanc pour ses fans

Yanet García brille dans une photo en noir et blanc pour ses fans | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García l’a sans aucun doute soufflé à cette occasion et a laissé très peu à l’imagination de ses millions de fans après avoir partagé une photo coquette en noir et blanc avec laquelle la température montait.

Le conducteur mexicaine a encore une fois laissé tout le monde bouche bée après avoir fait une nouvelle publication sur leurs différents réseaux sociaux.

Le célèbre influenceur La mexicaine Yanet García, est une tendance de tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine et c’est grâce au partage d’une publication sur son compte Instagram officiel qui montrait sa grande beauté, qui éblouissait ses admirateurs.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, elle a cessé d’être « la fille de la météo », et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils de santé et des routines d’exercice à son plus plus de 14 millions d’abonnés.

En fait, c’est ici qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires de soins corporels.

Comme nous l’avons déjà mentionné, hier, Yanet, dans son profil de son compte officiel du réseau social susmentionné de la petite caméra, a partagé une photo d’elle au premier plan qui a non seulement laissé ses fans sans voix, mais a également confirmé qu’elle est la propriétaire de un chiffre incroyable.

Sur cette photographie, nous pouvons la voir avec un ensemble de l3nc3ria blanc alors qu’elle exhibait toute son anatomie, laissant très peu à l’imagination.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

A noter que dans cette publication, la fitness girl a décidé de cacher les likes sans aucune explication, mais cela a sans aucun doute été apprécié par des milliers de personnes.

D’autre part, en plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé « Sharknado 5: Global Swarming ».

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée « Bellezonismo ».

Il ne fait aucun doute que la popularité de Yanet García dans ses comptes officiels est extrêmement surprenante, car chaque fois qu’il publie une publication, ses fans réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires louant sa grande figure ainsi que tout ce qui les partage.