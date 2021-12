Yanet García couvre ses charmes de deux étoiles. Une folie totale !

Yanet García avec des bas de Noël vous invite à ses OnlyFans

Récemment, le célèbre ex fille météo Yanet García a surpris ses millions d’admirateurs avec un cadeau en avance pour Noël, en tant que mannequin assez coquette devant la caméra.

Yanet García a modelé un rare ensemble de couleurs Noël fêter ces belles dates de décembre.

La mannequin coquette ne cesse d’attirer l’attention grâce à ses belles découvertes avec lesquelles elle a gagné la reconnaissance de millions de fans à travers le monde et qui l’ont confirmée comme l’une des célébrités la plus belle sur les réseaux sociaux.

Après son succès à la télévision en tant que « Climate Girl » de l’émission « Hoy » de Televisa, elle a également participé à certaines pièces de théâtre et a même fait ses débuts sur grand écran en 2017 avec la cassette « Sharknado 5: Global Swarming » et des années plus tard, il est revenu au septième art dans « Bellezonisimo ».

Et si grâce à sa discipline elle s’est fait connaître sur divers réseaux sociaux comme l’une des plus belles stars du fitness, des années plus tard, elle a consolidé l’un de ses rêves en devenant coach sportif certifié.

Cependant, sans aucun doute l’un des projets qui a définitivement changé sa vie était celui de modèle, notamment avec un contenu exclusif dans lequel il révèle son anatomie galbée et avec lequel il a gagné la reconnaissance de la majorité du public masculin.

C’est là qu’il ravit sans cesse ses admirateurs, car en effet hier il leur a donné un avant-goût de ce Noël.

C’est ce qu’elle a fait en portant des collants rouges et verts très serrés tout en couvrant ses énormes breloques devant avec deux étoiles dorées.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

C’est presque Noël Profitez de la vidéo complète sur mes @onlyfans « , a écrit l’hôte dans le post.

Cette vidéo a été partagée hier soir et a jusqu’à présent plus de 2 millions de vues et des commentaires sans fin de fans.

C’est ainsi que Yanet García est redevenue tendance après avoir posé avec cette tenue et a laissé très peu de place à l’imagination.

L’aussi connue sous le nom de « Weather Girl » a montré sa silhouette spectaculaire sur ses réseaux sociaux et lui a laissé plus de 14 millions de followers sur Instagram à bout de souffle, qui sont tombés sous son charme et n’ont cessé d’admirer son incroyable silhouette de rêve.