Yanet García dans le premier angle met ses énormes charmes

La coquette ex fille météo Yanet García surprend chaque jour davantage ses abonnés et les tient au courant avec diverses photographies et vidéos où elle se vante de ses courbes énormes dans de très petits vêtements ou même de la façon dont Dieu l’a mise au monde.

De l’arrière et dans la salle de gym, le influenceur La Mexicaine Yanet García a réussi à faire monter une nouvelle fois la température des réseaux sociaux.

C’est ainsi que le mexicaine a clairement indiqué qu’elle est sans aucun doute la propriétaire d’une silhouette incroyable.

Une fois de plus, l’animateur talentueux est une tendance dans tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

C’est grâce au partage d’une vidéo sur son compte Instagram officiel où il montrait sa grande silhouette du gymnase, qui a ébloui ses followers.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils de santé et des routines d’exercices à son plus plus de 14 millions de fans.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

Yanet García a partagé hier après-midi une vidéo d’elle depuis le gymnase où on la voit portant une tenue assez moulante.

De plus, la talentueuse Aztèque apparaît dos à la caméra, sa grande silhouette capte donc les regards de tous ses followers.

Samedi”, a écrit la comédienne également dans ladite publication.

D’autre part, la belle mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international. Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée “Bellezonismo”.

La popularité de Yanet García dans ses comptes officiels est vraiment surprenante car à chaque fois qu’il publie une publication, ses followers réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires louant sa grande silhouette ainsi que tout ce qu’il partage.