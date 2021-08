Yanet García dans l’ensemble olivo ravit avec ses courbes énormes

in

Yanet García dans son ensemble ravit l’olivier avec ses courbes formidables | Instagram

La présentatrice météo Yanet García a repris la parole pour ses publications sur internet qui laissent peu de place à l’imagination avec une vidéo hautement cardiaque, réussissant une nouvelle fois à faire monter la température de la part de ses followers.

Yanet García est devenu un tout starlette dans le célèbre réseau social d’Instagram et est-ce aujourd’hui le célèbre qui compte plus de 14 millions de followers sur le réseau social où il apparaît fréquemment avec de minuscules tenues qui laissent peu à l’imagination.

Ces derniers jours, la bien connue « fille de la météo » s’est plus que jamais exposée dans des tenues coquettes ou même sans vêtement sur le torse.

Cependant, ce que la star a fait hier a laissé tous ses fans sans voix, puisqu’elle a partagé une vidéo où elle est vue avec un ensemble de dentelle olive.

La vidéo a servi à promouvoir son nouveau compte OnlyFans où la célèbre femme a promis de voir la “vidéo complète”.

Ladite vidéo a été partagée hier après-midi et jusqu’à présent, elle compte plus de 600 000 reproductions et des likes sans fin ainsi que des commentaires.

Il convient de noter que dans OnlyFans, il est permis de voir du contenu uniquement pour les adultes et on ne sait pas si cette vidéo a plus de scènes 3rot1cas.

Et si c’est que le c3nsur9 sur le réseau social Instagram est limité et qu’on ne peut pas montrer grand-chose, alors pour les fans de García, ce qui a été suggéré dans le court clip était complètement naïf et les messages positifs étaient immédiats.

D’un autre côté, il a été récemment révélé que Yanet García avait acheté un appartement à New York avec ses revenus d’OnlyFans.

C’est vrai, avec la sueur de son corps et les revenus de ses OnlyFans, le mannequin Yanet García a déjà pu acquérir un luxueux appartement à Manhattan, New York, dont elle se vantait sur son compte Instagram officiel.

Et bien que les revenus obtenus par OnlyFans soient restés privés, on sait que l’hébergeur est également l’un des plus performants sur cette plateforme.

En plus de ses fans, le mannequin a reçu les félicitations d’Andrea Legarreta et “El Negro” Araiza, anciens partenaires de “Hoy”, ainsi que d’autres mannequins.

C’est officiel!!! J’ai déménagé à New York. Je suis tellement putain… fier de moi. FEMME FORTE INDÉPENDANTE. LES RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ. MERCI DIEU”, a écrit le mannequin en image.

Au fil des ans, une belle mannequin et animatrice mexicaine a réussi à percer dans le monde du divertissement grâce à son incroyable beauté, d’abord à la télévision avec ses présentations de la météo, devenant officiellement “la fille de la météo” et l’une des plus célèbres dans le monde.