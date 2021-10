Yanet García dans les climats froids, soulève son sweat-shirt confortable

Yanet García ravie avec ce qu’il y a sous son sweat-shirt | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a encore une fois réussi à ravir ses millions d’admirateurs avec une vidéo coquette qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel, laissant plus d’un en vouloir plus et être émerveillé par sa beauté.

Une fois de plus, Yanet García a captivé ses millions de fans, et cette fois c’était avec une vidéo diffusée en rose l3nc3ría.

La vérité est qu’il n’est plus surprenant que Yanet García, la fille météo mexicaine, soit une nouveauté pour provoquer une fureur chez ses fans.

Et c’est que la brune garde ses plus de 14 millions d’admirateurs attentifs à chacune de ses publications.

Eh bien, en plus de ses publications habituelles sur les réseaux sociaux, fille de remise en forme ne se règle pas et augmente le pari avec de petites avances du matériel offert en Seuls les fans.

C’est ainsi que cette fois, avec une vidéo jouée, il a montré ses meilleures poses avec un ensemble de l3nc3ría rose.

Dans la publication, la Mexicaine a mis “Link in Bio” en faisant un clin d’œil qu’ils s’abonnent à son compte OnlyFans, dont le lien se trouve dans la description de son compte Instagram officiel.

Sur cette plateforme, téléchargez des photos et des vidéos exclusives pour ceux qui paient 20 $ par mois pour faire partie de leur communauté.

A noter que la plateforme de contenu adulte à succès et controversée rassemble des personnalités et des artistes importants, qui montrent un peu plus que ce que permettent les réseaux sociaux traditionnels.

D’autre part, l’ancienne météorologue est déjà considérée comme un modèle consacré au sujet du 3ncaj3 l3nc3ría le plus risqué.

L’une des publications qui a généré le plus de réactions sur son compte Instagram officiel était une pose avec l3nc3ria blanc, qui avait des détails de plumes sur ses hanches.

La vérité est que la talentueuse influenceuse mexicaine Yanet García est constamment à la mode sur tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

Il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée, via ses réseaux sociaux, à fournir des conseils de santé et des routines d’exercices à ses plus de 14 millions d’abonnés.

Il y partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

De plus, en plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée “Bellezonismo”.