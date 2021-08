Yanet García dans un joli parure de lit donne un aperçu d’OnlyFans | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a partagé un petit aperçu d’une vidéo que vous pouvez retrouver sur son compte OnlyFans, réussissant une nouvelle fois à faire monter la température de ses millions de fans.

La maquette Mexicana a surpris ses adeptes en modelant de minuscules vêtements en lin avec lesquels elle laisse très peu de place à l’imagination.

Après une participation remarquée au la télé En tant que « Fille du climat », Yanet García a également réussi à s’imposer comme l’une des célébrités préférées des réseaux sociaux.

C’est là que ce week-end la température est encore montée en posant avec de minuscules tenues de l3nc3ría qui laissaient très peu à l’imagination de ses followers.

Et c’est que le mannequin mexicain est prêt à plaire à ses admirateurs les plus exigeants avec des vidéos révélatrices dans lesquelles on la voit modeler de petits vêtements avec lesquels elle révèle ses courbes de crise cardiaque.

À travers son compte Instagram officiel, la Regiomontana vantait avec ses plus de 14 millions de followers une vidéo spectaculaire dans laquelle elle était plus coquette que jamais.

Et c’est que, modelant du lit un ensemble révélateur de 3ncaj3 l3nc3ría et de délicates bandes blanches, il a réussi à rendre fous des milliers de fans.

Venez à mes @onlyfans”, a écrit Yanet dans le post.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

Il convient de noter que les images enflammées font partie de la dernière session organisée pour sa page OnlyFans, où il promet de partager du contenu ne convenant pas aux âmes sensibles.

Mais, ce n’est pas tout, puisque pour accueillir le week-end, vendredi, il a réchauffé sa galerie avec une autre vidéo, dans laquelle, continuant avec les vêtements légers, il a montré son anatomie galbée vêtu d’un ensemble avec des transparences de couleur noire.

Comme prévu, il est bien sûr devenu l’un des favoris, puisqu’il cumule déjà plus d’un million de vues ainsi que plus de 2000 commentaires.

Au fil des ans, Yanet García s’est imposée comme l’une des femmes mexicaines les plus suivies sur les réseaux sociaux, car sa renommée n’est pas seulement due à sa silhouette tonique ou à ses routines de fitness caractéristiques, car le célèbre présentateur se distingue également par sa convivialité et travailler.

Surtout, la jeune fille de 30 ans qui s’est distinguée par sa passion dans la vie en forme et comme si cela ne suffisait pas, accumule également des milliers de followers dans ses différents profils, car la célèbre femme a tendance à être extrêmement active dans son comptes personnels, surtout en ce moment avec le confinement social dû au virus.

En fait, récemment, la célèbre présentatrice de télévision a attiré l’attention de ses milliers de fans après avoir partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait réalisé l’un de ses plus grands rêves.

Le plus impressionnant, c’est que la jeune femme de Monterrey a assuré à plusieurs reprises qu’elle, depuis son plus jeune âge, a toujours rêvé grand, et justement après son effort physique et professionnel, elle atteint désormais ses objectifs.