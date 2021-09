Yanet García dans une belle photo vous permet d’apprécier ses charmes

La “Fille du climat mexicain”, Yanet García, a encore une fois réussi à attirer l’attention avec sa dernière publication au sein du célèbre réseau social d’Instagram dans laquelle elle portait sa silhouette sculpturale faisant monter la température au plus haut niveau.

Il ne fait aucun doute que les derniers mois ont été un travail intense pour Yanet García, puisqu’elle se consacre à la promotion de son profil sur le site. Seuls les fans via leurs autres réseaux sociaux.

Son post Instagram le plus récent est une photographie sur laquelle elle pose à côté d’une fenêtre, montrant sa silhouette sculpturale vêtue de lingerie noire.

La vérité est que l’ancienne météorologue est devenue une experte dans le mannequinat de tenues de dragueur, et a atteint un bon nombre d’abonnés sur OnlyFans (plus de 200 000), leur faisant plaisir avec des photographies prises dans son appartement new-yorkais.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il promeut également une application de fitness dans laquelle il montre ses routines d’exercices.

VENDREDI”, a écrit l’actrice dans le post.

C’est ainsi que Yanet García continue d’être très active en réalisant de nouvelles productions photo et vidéo dans le but de continuer à renforcer son compte dans le service d’abonnement OnlyFans.

Comme prévu, cette publication dont le seul protagoniste est l’ex-partenaire de Lewis Howes a rapidement été remplie de likes, dépassant facilement la barre des 434 mille cœurs.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’animatrice a rejoint la tendance de plusieurs célébrités en ouvrant son compte OnlyFans, où les abonnés payants auront accès à son contenu exclusif.

La regiomontana, quelques semaines après son entrée, a battu le record de portée parmi les stars mexicaines.

Au cours de sa première semaine de lancement, Yanet García a réalisé au moins 800 000 pesos de revenus grâce à ses abonnements OnlyFans et en moins d’un mois, il avait déjà plus de 76 000 likes avec seulement 39 publications.

Il convient de noter que de nombreuses personnes la reconnaissent pour être chargée de donner la météo dans une émission matinale de télévision ouverte, cependant, ses followers ont pu en apprendre plus sur sa vie de fitness et sa jeune carrière d’actrice via son compte Instagram, mais maintenant vous pouvez voir les photos les plus audacieuses de Yanet García dans son compte OnlyFans.