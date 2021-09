Yanet García dans une tenue de tulle coquette, vole des soupirs

in

Yanet García dans une jolie tenue de tulle, vole des soupirs | Instagram

La ex fille météo Yanet García a partagé une vidéo incroyable dans laquelle il montre la meilleure vue de son anatomie bien soignée tout en dansant pour ses plus de 14 millions de fans sur le célèbre réseau social Instagram.

La vérité est qu’il ne fait aucun doute que Yanet García est l’une des artistes mexicaines les plus étonnantes au monde. spectacle et il n’hésite pas à partager avec ses followers et amoureux des publications choquantes où la beauté est bien sûr superflue.

Tout comme il l’a fait hier via son compte Instagram officiel où il a partagé une vidéo dans laquelle il se montre en train de danser tout en exhibant sa formidable silhouette avec du rose l3nc3ría qui n’a pas laissé ses followers indifférents.

Dans la vidéo, le Monterrey 30 ans montre ses meilleurs mouvements et aussi ses vêtements nous ont permis d’apprécier chaque partie de sa belle anatomie, qu’il a sculptée sur la base de beaucoup d’exercice et d’une alimentation saine.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA EN PETITS VÊTEMENTS.

Comme prévu, l’enregistrement délirant de quelques secondes a commencé plus que des soupirs, puisqu’à ce jour il compte plus de 141 mille likes et un nombre infini de commentaires où ils n’arrêtent pas de le remplir de compliments.

Il convient de noter que Yanet García est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Weather Girl » pour sa participation au programme Hoy, où elle est passée de quelques minutes à l’écran à l’un des chefs d’orchestre stellaires de la matinée à succès. .

Pourtant, des mois plus tard, il a quitté l’émission, précisément au mois de décembre 2019, ceci pour pouvoir chercher de nouveaux projets aux États-Unis.

Et bien qu’elle ait eu peu de participation à la télévision, elle vit très heureuse seule après sa séparation d’avec Lewis Howes, un ancien footballeur.

C’est ainsi que Yanet García a réussi à s’imposer comme l’une des plus belles femmes de la série et au sein des réseaux sociaux, où elle ravit sans cesse les internautes.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, pour continuer à plaire à ses adeptes les plus exigeants, le mannequin et actrice de cinéma portait sa silhouette spectaculaire avec le même ensemble de vêtements avec lesquels elle a réussi à rendre fou un autre nombre important d’admirateurs.