Yanet García danse avec Jem Selter en petit maillot de bain

La ex fille météo Yanet García a partagé une vidéo qui est tombée amoureuse d’une grande partie de ses millions d’abonnés à travers le monde et le meilleur de tous, c’est qu’elle n’était pas seule, car elle était en compagnie de quelqu’un d’autre.

C’est vrai, comme si c’était un rêve, les sculpturales filles de fitness Jen Selter et Yanet García ont eu l’opportunité de vivre à nouveau ensemble.

Et la vérité est que les retrouvailles sont quelque chose à toujours garder en mémoire puisque les deux femmes ont ravi leurs followers en portant le même maillot de bain avec des transparences et des détails néons.

C’est ainsi que, de son côté, Yanet García a une nouvelle fois démontré pourquoi son contenu multimédia est l’une des célébrités les plus audacieuses sur les réseaux sociaux.

Eh bien, il ne fait aucun doute que l’ancienne “météo” de la chaîne “Televisa” est toujours très concentrée sur la promotion de son compte Instagram sur son profil Instagram. Seuls les fans.

C’est via le compte Instagram officiel de l’animatrice qu’elle a partagé une petite vidéo de quelques secondes où ils commencent par une robe de licornes très colorée et se terminent par un maillot de bain qui laisse peu de place à l’imagination.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

Comme prévu, la combinaison impressionnante a été tellement adorée par les admirateurs de l’actrice qu’en quelques heures elle a dépassé plus de 500 000 reproductions.

Il convient de noter que cette combinaison a cliqué pendant quelques années et que la Mexicaine voulait travailler avec Jen Selter et en 2019, elle a pu le réaliser et rejoindre l’une des personnes qu’elle admire le plus, puisque l’Américaine en est une. des femmes les plus reconnues et les plus influentes du monde du sport.

Et c’est ainsi que depuis cette collaboration ils se sont revus à plusieurs reprises et à chaque fois qu’ils le font, ils n’hésitent pas à la partager sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Bien sûr, toujours se vanter autant que possible de leurs chiffres inégalés qu’ils coûtent tant de travail à réaliser.

Elles sont aussi deux des femmes les plus attirantes du monde du sport et font constamment le bonheur de leurs followers sur les réseaux sociaux.

Yanet García ne cesse d’attirer l’attention au sein de ses différents réseaux sociaux avec des vêtements ou des maillots de bain séduisants l3nc3ría capables de faire monter la température en quelques secondes.

Mélissa Gamboa

Ingénieur animation et effets visuels, diplômée en février 2020. Elle a commencé son parcours d’écriture sur le portail Show News en février 2020 en travaillant sur la rédaction de notes, de contenu sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook et la mise à jour de contenu pour toujours tenir informé le public. Il a une spécialisation avec des notes sur des choses liées à la musique, aux premières, au cinéma et à divers contenus. Pendant qu’il travaillait chez Show News, il a suivi des formations de cours sur le référencement en juin 2020, le cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, le cours sur les outils de vérification en juillet 2020, le cours Google Trends en avril 2020 et le cours Google Earth en mars 2020.

voir plus