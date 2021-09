Yanet García devient coquine et modèle une tenue bleue

in

La coquette ex fille météo Yanet García fait devenir fou ses millions de fans à chacune de ses publications sur divers réseaux sociaux où elle ne cesse de les ravir avec de nouveaux contenus extra épicés.

Une fois de plus le maquette et l’ancienne « fille de la météo » se vantait de sa formidable silhouette sur ses réseaux sociaux officiels.

Yanet García a une nouvelle fois réussi à surprendre ses followers à travers ses réseaux avec une publication enflammée dans laquelle elle a fini par enseigner « trop ».

Sur son compte Instagram officiel, le mannequin de Monterrey a partagé une photo où elle montre un “goût” de son contenu exclusif, dans lequel elle apparaît avec une petite tenue en dentelle bleu roi.

La publication a été partagée il y a quelques heures et il n’a pas fallu longtemps pour attirer l’attention de ses plus de 14 millions de fans, puisqu’en moins d’une heure, elle a réussi à dépasser les 117 000 « j’aime ».

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCIA.

C’est ainsi que Yanet García a une nouvelle fois démontré toute sa beauté sur des plateformes virtuelles avec une nouvelle photographie.

A noter que l’ancienne “weather girl” du signal Televisa est très active pour promouvoir son compte OnlyFans sur son profil Instagram.

À ce jour, le modèle coquette compte plus de 14,1 millions d’abonnés sur le réseau de caméras.

D’autre part, l’influenceuse est devenue au fil du temps un modèle acclamé sur les réseaux sociaux, car elle « affiche » constamment l’attractivité de sa silhouette, partageant diverses photographies et vidéos où elle laisse ses courbes exposées.

Comme vous pouvez le voir, à travers ses différents profils sur les réseaux sociaux, Yanet ne cesse de promouvoir son contenu exclusif sur OnlyFans, qui selon elle lui a donné de bons résultats, puisqu’il y a encore quelques mois, elle a pu acquérir un appartement à New York avec vos gains sur ledit portail.

De cette façon, bien qu’elle n’ait plus d’apparition à la télévision, l’ancienne fille de Clima Yanet García a rejoint le monde d’Onlyfans, laissant le contenu le plus exclusif où elle montre la face la plus cachée de sa vie privée.

La vérité est qu’elle est une fille à admirer complètement, puisqu’elle a montré qu’elle n’avait besoin de personne, encore moins d’un homme pour pouvoir se démarquer ou vivre.