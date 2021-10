in

Yanet García devient une poupée pas très vêtue de bleu | Instagram

A partir d’aujourd’hui, les adeptes de la belle Yanet García auront un concept très différent de la poupée vêtue de bleu, puisque la belle ex présentatrice météo capturé pas mal de cœurs en ressemblant à un, mais pas très habillé.

L’ex de Lewis Howes Elle a choisi de poser depuis la chambre pour surprendre ses followers et avec une tenue très spéciale en bleu, où, telle une poupée, les rubans, la dentelle et les bas ne pouvaient pas manquer.

Entre sourires, poses et regards coquets, la belle Yanet Garcia elle a modelé pour la caméra et s’est habillée comme une poupée, mais elle a également fait l’effet inverse pour que les caméras captent tout.

La tenue de la fille de fitness est vraiment attrayante, elle se compose d’un body en dentelle avec des transparences qui surpasse tout flirt et a des rubans intermédiaires et autres et met en évidence les attributs de ceux qui ont obtenu une énorme renommée grâce à des programmes télévisés tels que le programme Hoy.

Accroupie, de profil, allongée ou hors du lit, Yanet García a été vue de différentes manières avec cette tenue spéciale qu’il sera sûrement difficile pour ses followers d’oublier, qui est tombée à ses pieds également avec le geste avec lequel le modèle il a amené son doigt à ses lèvres comme pour indiquer que c’était un secret entre eux.

Parce que les images ne suffisaient pas, Yanet a choisi de les accompagner dans sa publication Instagram d’un message vraiment coquette, qui invite ses followers à faire partie de sa page de contenu exclusif.

Ça me fait tomber amoureux que tu aimes la même chose…, a écrit le célèbre à côté de la vidéo.

La publication a été partagée il y a 21 heures sur le célèbre réseau social et y a dépassé les 400 000 réactions. Les adeptes de la belle Yanet García ont rapidement commencé à remplir la boîte de commentaires d’émojis de feu, de cœurs, de visages amoureux et de compliments pour le Mexicain.

Yanet compte actuellement plus de 14 millions d’abonnés sur Instagram et figure parmi les favoris sur les réseaux sociaux avec de grandes stars comme Demi Rose, Kim Kardashian et d’autres.

Cette belle femme a capté l’attention des réseaux sociaux et des téléspectateurs grâce à sa silhouette, ses courbes et sa discipline, son image de fitness girl lui a valu la popularité ; mais elle est sans doute augmentée grâce à leur participation au programme Hoy.

Bien que son apparition ait été brève, de nombreux téléspectateurs ont écouté la star du matin de Televisa pour admirer la belle Yanet alors qu’elle donnait le temps et modelait ses tenues colorées et séduisantes devant les caméras.

Yanet Garcia Il est devenu le protagoniste des gros titres après avoir affirmé qu’il avait une relation avec son partenaire, le chauffeur Raúl Araiza, qui était un homme marié à l’époque ; Pour tenter de nier la situation, c’est le même présentateur qui a rendu visite au célèbre partenaire de l’époque, Lewis Howes, à l’émission le jour de l’anniversaire de García.