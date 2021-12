Yanet García dit adieu à son haut pour Noël !

La conducteur Mexicaine, Yanet García a offert à ses admirateurs un cadeau de Noël où elle pose en tops et avec un pantalon en latex rouge à la manière du Père Noël, réussissant également à faire monter la température.

La ex fille météo Elle sait poser pour les caméras et c’est pourquoi elle profite de cette période pour offrir un cadeau de Noël à ses plus de 14 millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram et a partagé une photo où elle pose très coquette et en aux seins nus.

La vérité est que la belle actrice de 31 ans est extrêmement active sur les réseaux sociaux et aime partager sa silhouette galbée sur son compte Instagram, avec des poses suggestives et des vêtements maigres, ce dont ses fidèles fans lui sont sans aucun doute reconnaissants. .

Il convient de noter que García, originaire de l’État mexicain de Nuevo León, vit actuellement à New York, d’où elle aime partager des photographies de son corps sculptural, ses routines d’exercices et ses vêtements très dragueurs, qui laissent peu à l’imagination.

Il ne fait aucun doute que le fait d’avoir sa page sur OnlyFans a rendu le modèle plus explicite avec les images chaudes qu’elle publie, mais cette fois, cela a sans aucun doute attiré toute l’attention.

Yanet a réussi à être le centre d’attention depuis qu’elle est devenue célèbre, ses publications chaudes et sa silhouette spectaculaire l’ont placée comme l’une des femmes les plus coquettes sur Instagram.

En fait, le mannequin a provoqué des dizaines de réactions après avoir partagé une photo épicée montrant sa toute nouvelle beauté, pour enflammer l’esprit de Noël.

Comme prévu, il a laissé ses milliers d’adeptes des réseaux sociaux à bout de souffle avec quelques publications où il montre ses attributs spectaculaires avec des vêtements légers allusifs à l’époque.

Joyeux Noël », a écrit l’hôte dans le message.

C’est ainsi que la soi-disant » Weather Girl » a fait monter la température de Noël pour ses millions de fans, alors qu’elle partageait une photo sur son compte Instagram où elle montre son torse alors que Dieu l’a mise au monde.

Avec une tenue moulante et transparente, il a donné beaucoup de choses à dire et cela a suffi pour obtenir plus de 500 likes de ses followers quelques heures seulement après le partage de la publication hier matin.