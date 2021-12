Yanet García donne un petit aperçu vidéo de ses OnlyFans | Instagram

Le beau modèle et ex fille météo Yanet García a encore une fois surpris ses millions de fans avec une vidéo coquette qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel, donnant un aperçu de sa page OnlyFans.

Yanet García a permis à l’élève de ses admirateurs de poser sous différents angles à la caméra en ne portant qu’une tenue assez petite et quelques bandes noires.

Comme vous pouvez le voir, le conducteur continue d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux, où une fois de plus il a paralysé le cœur de ses followers en se montrant dans une vidéo suggestive dans laquelle il a laissé très peu de place à l’imagination à l’aide d’un vêtement rare qui s’est perdu parmi ses courbes étonnantes.

La vidéo enflammée avec laquelle présentateur express du programme ‘Hoy’ a commencé la semaine a été partagé via son profil Instagram officiel, où l’élève de ses admirateurs les plus exigeants a consenti.

Comme il est d’usage dans presque toutes ses publications, il a réussi à remuer le cœur de plus de 633 000 utilisateurs du célèbre réseau social de la petite caméra, qui ont évalué la vidéo avec un cœur rouge, en plus d’une pluie de messages dans lesquels ils a loué sa beauté et ils lui ont fait des propositions torrides.

Parallèlement à la vidéo, la native de Monterrey, Nuevo León, lui a rappelé à ses 14,3 millions d’abonnés qu’ils pourront trouver plus de contenu comme celui-ci sur sa page OnlyFans, où elle promet de les surprendre avec des séances photo spectaculaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

Por otro lado, desde sus comienzos en la televisión, la conductora regiomontana Yanet García compartió que uno de sus sueños era ser modelo, actividad para la que se preparó durante años trabajando en diversos proyectos y dando clases sobre modelaje a niñas que compartían el mismo objetivo qu’elle.

C’est ainsi que plus tard, l’occasion s’est présentée d’apparaître dans les journaux télévisés donnant la météo, où en raison de sa beauté et de sa silhouette spectaculaire, elle a attiré l’attention des téléspectateurs et a obtenu le surnom de « La fille de la météo », le même que jusqu’au jour d’aujourd’hui il continue à le distinguer.

Surtout maintenant qu’il vit aux États-Unis, le pays où il a commencé la nouvelle étape de sa carrière, choisissant de travailler à son tour en créant du matériel sur la plateforme OnlyFans et où il a trouvé l’endroit idéal pour remplir ses objectifs.