Yanet García en dentelle olive fait ressortir ses charmes

Yanet García en dentelle olive met ses charmes au premier plan | Instagram

Le talentueux influenceur La Mexicaine Yanet García a fait une publication qui a encore une fois laissé ses followers sans voix, car sa belle silhouette a sans aucun doute de quoi faire parler et parvient toujours à faire monter la température au plus haut niveau.

Comme vous vous en souviendrez, il y a quelques jours, le Seuls les fans Il a annoncé qu’il modifierait sa politique à partir d’octobre prochain, alors Yanet García a révélé ce qu’il en pensait.

Ladite plate-forme d’abonnement se caractérisait par l’offre, entre autres contenus, de la possibilité de fournir un contenu s3xualm3nt3 explicite.

La présentatrice a partagé un message sur son compte Instagram officiel pour faire connaître sa procédure.

Les médias et de nombreuses personnes m’ont interrogé sur les nouvelles règles OnlyFans qui entreront en vigueur en octobre 2021, j’aimerais partager mes réflexions à ce sujet », a commenté l’animateur.

Cependant, hier, il a décidé de continuer avec son contenu habituel et a ravi l’élève de ses fans avec une vidéo séduisante où il se vante de sa silhouette exquise vêtu d’un body en dentelle de couleur olive.

La vidéo susmentionnée a été partagée hier matin et jusqu’à présent, elle compte plus de 140 000 likes et des commentaires sans fin de la part de ses abonnés.

La vérité est que la célèbre influenceuse mexicaine Yanet García est constamment une tendance dans tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine en partageant quelques photos sur son profil de son compte Instagram démontrant sa grande silhouette.

Il convient de mentionner qu’il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune femme née dans la ville de Monterrey, 30 ans, s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils de santé et des routines d’exercices pour ses plus de 14 millions de fans.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

D’autre part, en plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée “Bellezonismo”.