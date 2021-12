Yanet García en maillot de bain fait soupirer les fans | Instagram

Le célèbre ex fille météo Yanet García a récemment partagé une photographie qui a ébloui une grande partie de ses millions de followers à travers le monde, alors qu’elle se vantait de ses grands charmes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Yanet García a participé à une nouvelle édition de « Teletón », qui a eu lieu le samedi 4 décembre dernier.

Il convient de mentionner que cet événement de solidarité n’a pas été suivi par le public pour la deuxième année consécutive et a permis de récolter plus de 387 millions de pesos mexicains.

Outre Yanet, cette édition de « Teletón » a réuni des personnalités telles que Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Héctor Sandarti, Yordi Rosado, Faisy, Mariano Osorio, Sofía Sánchez Navarro, Claudia Lizaldi et Michelle Renaud parmi d’autres célébrités.

Cela peut vous intéresser: Yanet García se détache de tous les vêtements pour la vidéo OnlyFans

En revanche, au cours des dernières heures, Yanet García a partagé une photographie sur son compte Instagram officiel qui a ébloui une grande partie de ses millions de followers à travers le monde.

Vous pouvez y voir la Latina afficher toute sa beauté devant la caméra pour une production professionnelle pour son compte Seuls les fans.

La native de Monterrey portait un maillot de bain deux pièces alors qu’elle était assise dans un hamac, révélant ses énormes charmes de dos.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Personne n’est VOUS qui êtes votre POUVOIR « , a écrit l’hôte dans la publication.

Comme prévu, ce post qui a pour seul protagoniste l’ex-partenaire de Lewis Howes a rapidement été rempli de réactions, en plus, Yanet García a reçu des centaines de messages d’affection et d’éloges de ses fans les plus fidèles envers sa figure enviable et leur physique. tenues choisies.

D’autre part, dans l’une de ses vidéos les plus récentes, elle a reçu de moins bons commentaires, car certains ont ajouté que Yanet García s’est surpassée et que maintenant elle ne se consacre qu’à cela et que sa carrière professionnelle l’a abandonnée.

Plus de présentatrice, plus d’actrice, maintenant elle apprend tout « , » Et quand la beauté sera finie, que fera cette femme ? Elle ne se consacre qu’à l’enseignement »,« Pour quelle raison le petit ami l’a-t-il abandonnée s’il ne se consacrait qu’à se déshabiller »,« Je pense que ce serait mieux pour lui comme compagnon »,« Je l’ai déjà vu ici et sans payer 500 pesos », ont été quelques réactions.

Cependant, elle ne semble pas se soucier des commentaires négatifs de personnes qui ne la soutiennent pas comme elle le souhaiterait.